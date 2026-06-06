Tras confirmarse la baja del marcador central del Marsella, los hinchas no dudaron a la hora de escoger al sucesor.

El duro revés de la Selección Argentina con Leonardo Balerdi obliga a Lionel Scaloni a tomar una decisión de último momento. El entrenador deberá elegir a un jugador de la prelista de 55 para que reemplace al zaguero, que sufrió una lesión en el entrenamiento del viernes.

El abanico de opciones es grande, además de Nicolás Capaldo y Agustín Giay, ambos convocados para los amistosos, se suman alternativas de confianza en el cuerpo técnico. En la prelista, hay varios nombres que formaron parte del ciclo y que saben que pueden ser llamados en estos días.

Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Marcos Acuña y Kevin Mac Allister son solo algunas de las alternativas defensivas que tiene el estratega. Los hinchas, por su parte, tienen en claro quién debería ser el elegido.

Los hinchas quieren a Marcos Senesi

Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp y los resultados fueron contundentes: la gran mayoría de los votantes quiere que Marcos Senesi vaya a la Copa del Mundo como reemplazante de Balerdi. El ex San Lorenzo es el preferido del público.

La gran temporada del zaguero zurdo en Bournemouth hace que el italo-argentino sea uno de los máximos candidatos de la gente. El segundo más votado es Marcos Acuña, uno de los que sorpresivamente se quedó afuera en el corte final.

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Senesi será refuerzo de Tottenham

Tan buena fue la temporada de Marcos Senesi que, este mismo sábado, se confirmó que será nuevo defensor de Tottenham. El gigante londinense, que viene de salvarse del descenso, cerró al zaguero en condición de libre con un contrato de cuatro años.

El comunicado de AFA por la lesión de Leonardo Balerdi

A través de las redes sociales, desde la Asociación de Fútbol Argentino oficializaron la baja del futbolista puntano de 27 años: “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, escribieron para brindarle fuerzas y comunicarle a los hinchas lo ocurrido.

Los convocados de la Selección Argentina

Juan Musso VACANTE Nicolás Tagliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Lisandro Martínez Rodrigo De Paul Valentín Barco Julián Álvarez Lionel Messi Giovani Lo Celso Gerónimo Rulli Cristian Romero Exequiel Palacios Nicolás González Thiago Almada Giuliano Simeone Nicolás Paz Nicolás Otamendi Alexis Mac Allister José López Lautaro Martínez Emiliano Martínez Enzo Fernández Facundo Medina Nahuel Molina

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

Argentina vs. Argelia : martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium.

: martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium. Argentina vs. Austria : lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

: lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium. Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio, a las 23:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

En síntesis