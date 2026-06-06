Boca hoy: el Vasco Arruabarrena a un paso de ser el nuevo DT y más

En vísperas del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, dentro del mundo Boca no descansan y siguen en plena búsqueda del entrenador que ocupe el lugar vacante que dejó la salida de Claudio Úbeda. Y allí aparece Rodolfo Arruabarrena.

Hubo llamado de Riquelme: de qué depende la vuelta del Vasco Arruabarrena al banco de Boca

La información en torno a la situación es contundente: se dieron contactos formales entre Román y Arruabarrena, donde se le comunicó al Vasco que es el elegido para asumir de cara al próximo semestre, en un contexto en el que Boca deberá afrontar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

La pelota, ahora, la tiene el propio oriundo de Marcos Paz. ¿De qué depende su respuesta? Por lo pronto, el Vasco pidió unas horas para dar su respuesta concreta. La decisión, por si o por no, según pudo saber Bolavip, depende estrictamente de lo familiar. Si su entorno más cercano está dispuesto a volver a Argentina, la respuesta será positiva.

Rodolfo Arruabarrena volvería a ser el DT de Boca.

Mario Pergolini anticipó por qué Boca “no va a andar” si contrata al Vasco Arruabarrena como DT

En épocas donde todo el mundo genera una opinión, quien está autorizado para hablar del presente boquense es Mario Pergolini, y no solo por el hecho de ser uno de los hinchas más reconocidos del club de La Ribera, sino porque también supo formar parte de las entrañas institucionales, ya que se desempeñó como vicepresidente en 2019.

Habitualmente, el conductor de Vorterix y que también estuvo al frente de Caiga Quien Caiga, aprovecha su programa de radio-streaming para hablar de la actualidad azul y oro. En más de una ocasión, lo utiliza como un espacio de catarsis. Y en esta oportunidad, opinó respecto al posible desembarco del Vasco: “¿Viene a Boca? ¿Después de haber estado haciendo fútbol en Arabia?“, se preguntó. Y continuó: “Estoy para el Vasco como persona. Me cae muy bien él, es muy agradable. Pero creo que con Román no va a andar. Ahora necesitamos un mayor que diga ‘Román, déjame’”.

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El reclamo del también empresario fue claro: espera que la dirigencia consiga un entrenador con espalda y peso suficiente para soportar el Mundo Boca, porque en su comentario puede leerse entre líneas que acusa a Riquelme de meterse en el vestuario y manejarle el día a día al DT de turno. Por eso mismo, Pergolini sostuvo que “un técnico necesita eso, tomar decisiones”, para dejar en claro que se requiere una personalidad fuerte para liderar al grupo.

O’Higgins confirmó que recibirá a Boca en su estadio por la Copa Sudamericana

Luego de varios días de incertidumbre, declaraciones cruzadas y gestiones ante Conmebol, Boca finalmente ya sabe dónde deberá enfrentar a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto chileno confirmó oficialmente que hará de local en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, recinto con capacidad para poco más de 14 mil espectadores, pese a las dudas que existían por el aforo mínimo exigido por el organismo sudamericano.

La decisión no era un detalle menor. Según el reglamento del organismo sudamericano, para los cruces eliminatorios se exige un estadio con un aforo mínimo de 20 mil personas, motivo por el cual en Chile existían dudas concretas sobre si O’Higgins iba a poder jugar la serie en su cancha o tendría que mudarse a otra ciudad.

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Estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins recibirá a Boca.

Sin embargo, desde el primer momento la dirigencia del club trasandino dejó en claro que su prioridad era recibir al Xeneize en Rancagua. Incluso, días atrás, habían reconocido públicamente que buscarían una excepción especial para evitar trasladar la localía al Estadio Nacional de Santiago o al Elías Figueroa Brander de Valparaíso, las alternativas que manejaban como plan B.