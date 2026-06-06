River hoy: la chance de que Martínez Quarta juegue el Mundial, pulgar abajo para Castaño y complicación con Echeverri

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este sábado 6 de junio.

Con el plantel liberado y habiendo iniciado sus vacaciones los jugadores que no están vinculados a sus respectivas selecciones para el Mundial, en River continúan planificando la reestructuración del plantel y la pretemporada que tendrá lugar en Alicante, España.

El director deportivo Pablo Longoria continúa comunicándose con aquellos futbolistas que no serán tenidos en cuenta y deberán buscar club, mientras se mantienen abiertas varias gestiones para reforzar el equipo de Eduardo Coudet y llegan noticias desde la Selección Argentina.

¿Puede Martínez Quarta jugar el Mundial?

Después que AFA confirmaran la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha que no le permitirá a Leonardo Balerdi ser parte de la nómina para disputar el Mundial con la Selección Argentina, en River están atentos a la posibilidad de que Lionel Scaloni pueda recurrir a Lucas Martínez Quarta para reemplazarlo.

Al tener que limitarse el entrenador a elegir a un futbolista de la prelista de 55 que había presentado previo al último corte, el zaguero del Millonario podría competir mano a mano con Marcos Senesi por ese lugar. Claro que si Scaloni decidiera no reemplazarlo con un defensor central, también tendrían chances Marcos Acuña, Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

Martínez Quarta aparece entre los candidatos a reemplazar a Balerdi.

Pulgar abajo para Castaño

Luego de disputar el Mundial con la Selección Colombia, Kevin Castaño deberá buscar nuevo destino, algo que ya le fue comunicado por el director deportivo Pablo Longoria, quien ya trabaja con el representante del jugador en esa salida.

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En ese marco, la posibilidad de que juegue la Copa del Mundo aparece como una gran chance para el Millonario. Un buen rendimiento del mediocampista en el combinado cafetero podría revalorizarlo, abrirle puertas en diferentes mercados y facilitar su salida con condiciones favorables para el club.

Se complicó el regreso de Echeverri

Tras descender con el Girona, Claudio Echeverri deberá volver a Manchester City, donde tiene contrato hasta 2028. En el club inglés decidieron dar a préstamo nuevamente al Diablito, pero la intención es que continúe jugando en Europa, según informó el periodista Germán García Grova.

Cabe destacar que desde River se habían comunicado con el entorno del jugador para consultar si estaba interesado en volver al club cedido y la respuesta fue positiva, aunque en el club que es dueño de su ficha no tienen la misma postura.

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