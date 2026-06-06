Apenas finalizó el amistoso de la Albiceleste, un grupo de futbolistas se quedó haciendo pasadas bajo las órdenes de Luis Martín. Mirá el video.

La jornada de la Selección Argentina no terminó con el 2 a 0 ante Honduras. Una vez finalizado el partido, un grupo de jugadores se quedó entrenando en el Kyle Field, continuando con la puesta a punto de cara al Mundial 2026. El grupo fue encabezado por Lionel Messi.

Junto al capitán estuvieron Simón Escobar, Ignacio Ovando, Nicolás González, tres que tampoco tuvieron minutos en la noche de sábado. Además, se sumaron Tomás Aranda, Nicolás Capaldo, Joaquín Freitas y José Manuel López, que ingresaron unos minutos en el segundo tiempo.

Los ocho futbolistas mencionados se quedaron haciendo pasadas bajo las órdenes de Luis Martín, preparador físico de la Selección Argentina e integrante clave del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. La sesión duró apenas 15 minutos y luego todos partieron rumbo al vestuario.

De los convocados, jugadores como Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nicolás Paz y Julián Álvarez ni siquiera firmaron planilla. Es por eso que tampoco hicieron los movimientos post partido. Todos estuvieron en el estadio, pero viéndolo desde afuera.

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Luego del triunfo de Argentina ante Honduras por 2 a 0, Messi y los que menos minutos sumaron en el amistoso se quedaron realizando pasadas.



¿Será titular Messi en el debut del #MundialEnDSPORTS? 🇦🇷 pic.twitter.com/vwJPC3zjSA — DSPORTS (@DSports) June 7, 2026

El próximo partido de Argentina

El próximo partido de Argentina será recién el martes 9 de junio a partir de las 21.30. El rival de turno será Islandia, en lo que será el último choque antes del inicio del Mundial 2026, que dará su puntapié inicial dos días después. El debut albiceleste en la competencia será el martes 16 ante Argelia en Kansas.

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Los jugadores que quedaron en reserva para el Mundial

ARQUEROS:

Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate.

DEFENSORES:

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Gabriel Rojas – Racing Club

VOLANTES

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

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DELANTEROS

Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Mateo Pellegrino – Parma Calcio

La lista de 26 que dio Scaloni

ARQUEROS : 23- Emiliano Martínez, 12- Gerónimo Rulli, 1- Juan Musso.

: 23- Emiliano Martínez, 12- Gerónimo Rulli, 1- Juan Musso. DEFENSORES : 26- Nahuel Molina, 4- Gonzalo Montiel, 13- Cristian Romero, 19- Nicolás Otamendi, 6- Lisandro Martínez, 2- Leonardo Balerdi*, 25- Facundo Medina, 3- Nicolás Tagliafico.

*AFUERA POR LESIÓN.

: 26- Nahuel Molina, 4- Gonzalo Montiel, 13- Cristian Romero, 19- Nicolás Otamendi, 6- Lisandro Martínez, 2- Leonardo Balerdi*, 25- Facundo Medina, 3- Nicolás Tagliafico. MEDIOCAMPISTAS : 7- Rodrigo De Paul, 14- Exequiel Palacios, 24- Enzo Fernández, 11- Giovani Lo Celso, 20- Alexis Mac Allister, 5- Leandro Paredes, 18- Nicolás Paz, 8- Valentín Barco.

: 7- Rodrigo De Paul, 14- Exequiel Palacios, 24- Enzo Fernández, 11- Giovani Lo Celso, 20- Alexis Mac Allister, 5- Leandro Paredes, 18- Nicolás Paz, 8- Valentín Barco. DELANTEROS: 10- Lionel Messi, 9- Julián Alvarez, 17- Giuliano Simeone, 22- Lautaro Martínez, 15- Nicolás González, 16- Thiago Almada, 21- José Manuel López.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

Argentina vs. Argelia : martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium.

: martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium. Argentina vs. Austria : lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

: lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium. Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio, a las 23:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.