Con Boca en espera y Roma negociando su renovación, Dybala recibió una propuesta desde el City Group

El delantero fue tentado por un ex equipo mientras negocia su renovación con el club capitalino a pedido de Gian Piero Gasperini.

Paulo Dybala ya se encuentra de vacaciones tras el cierre de la temporada europea, lejos de haber tenido chances de hacerse un lugar en la lista de Scaloni para disputar otro Mundial con la Selección Argentina, pero enfocado en resolver su futuro.

Por expreso pedido del entrenador Gian Piero Gasperini, en Roma trabajan para renovarle el contrato que expira el próximo 30 de junio; mientras que en Boca, donde llegaron a ilusionarse mucho con su arribo para el segundo semestre del año, las últimas circunstancias, propias y ajenas, han enfriado esa expectativa.

En ese contexto, el teléfono de La Joya sonó con una tercera propuesta. Palermo, equipo que le abrió al delantero las puertas del fútbol europeo en 2012 y que años más tarde fue adquirido por el conglomerado empresario City Group, le hizo llegar un ofrecimiento para repatriarlo.

Según La Gazzetta dello Sport, el director deportivo del club que no logró concretar el esperado ascenso a la Serie A, Carlo Osti, fue el encargado de hacer llegar la propuesta al argentino, que aunque agradeció el interés y expresó su cariño por el club y por Sicilia, la rechazó de inmediato.

Dybala rechazó la propuesta de Palermo para repatriarlo.

Todo indica que Paulo Dybala aceptará la propuesta de renovación de Roma, desde donde aseguran que solo restan detalles para resolver su continuidad. Gian Piero Gasperini fue clave para que se le hiciera un ofrecimiento mejor al que se le había presentado en primera instancia.

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Los números de Dybala en la temporada

A lo largo de esta temporada, el delantero argentino disputó un total de 27 partidos con el primer equipo de la Roma. En los mismos, convirtió tres goles y aportó ocho asistencias en los 1594 minutos que tuvo en cancha. Otra vez las lesiones le tuvieron varios partidos fuera de convocatoria.

Los números que dejó Dybala en Palermo

Dybala llegó a Palermo en la temporada 2012/13, año del descenso del equipo rosanero a la Serie B, y permaneció allí hasta la temporada 2014/15, contribuyendo a su ascenso y permanencia. Marcó 21 goles en 93 partidos antes de ser transferido a Juventus.

Data clave

30 de junio: expira el contrato de Paulo Dybala con la Roma.

expira el contrato de con la Roma. Palermo: envió una propuesta al delantero, pero fue rechazada de inmediato.

envió una propuesta al delantero, pero fue rechazada de inmediato. 27 partidos: disputó esta temporada en Roma, sumando 3 goles y 8 asistencias.