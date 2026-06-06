Leonardo Balerdi tiene un pie afuera del Mundial 2026 por una lesión en la práctica de la Selección Argentina

Restan 10 días para que se lleve a cabo el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Argelia. Pero mientras se preparan para el amistoso contra Honduras, de este sábado, llegó una pésima noticia: Leonardo Balerdi está al borde de perderse el certamen.

Un desgarro originado durante el último entrenamiento de preparación para el juego ante los hondureños dejó al defensor central que milita en Olympique de Marsella muy cerca de tener que mirar la Copa del Mundo desde la pantalla de un televisor.

Por estas horas, a BOLAVIP le indicaron que desde el cuerpo técnico que lidera Scaloni están deliberando qué decisión tomarán al respecto, ya que aún tienen tiempo de modificar la lista de convocados para afrontar su decimonovena edición del certamen más importante del planeta. En este caso, hay varias opciones para reemplazar al surgido en Boca si es que así lo terminan definiendo.

Si terminan inclinándose por desafectar a Balerdi, hay una opción que barajan seriamente para reemplazarlo, debido a que se encuentra de vacaciones dentro de Estados Unidos: el zaguero de River, Lucas Martínez Quarta, quien integró la lista preliminar de 55 futbolistas. En las próximas horas se terminará de confirmar si el central de Olympique de Marsella se recuperará y estará en el Mundial o si armará las valijas.

Balerdi podría perderse el Mundial.

Los convocados de la Selección Argentina

Juan Musso Leonardo Balerdi Nicolás Tagliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Lisandro Martínez Rodrigo De Paul Valentín Barco Julián Álvarez Lionel Messi Giovani Lo Celso Gerónimo Rulli Cristian Romero Exequiel Palacios Nicolás González Thiago Almada Giuliano Simeone Nicolás Paz Nicolás Otamendi Alexis Mac Allister José López Lautaro Martínez Emiliano Martínez Enzo Fernández Facundo Medina Nahuel Molina

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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

Argentina vs. Argelia : martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium.

: martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium. Argentina vs. Austria : lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

: lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium. Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio, a las 23:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

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