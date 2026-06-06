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Leonardo Balerdi tiene un pie afuera del Mundial 2026 por una lesión en la práctica de la Selección Argentina

El defensor central no podría disputar su primera Copa del Mundo. Ahora, el cuerpo técnico deberá definir quién lo reemplazaría.

Leonardo Balerdi durante los entrenamientos de preparación para el Mundial.
© Instagram leobalerdi5Leonardo Balerdi durante los entrenamientos de preparación para el Mundial.

Restan 10 días para que se lleve a cabo el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Argelia. Pero mientras se preparan para el amistoso contra Honduras, de este sábado, llegó una pésima noticia: Leonardo Balerdi está al borde de perderse el certamen.

Un desgarro originado durante el último entrenamiento de preparación para el juego ante los hondureños dejó al defensor central que milita en Olympique de Marsella muy cerca de tener que mirar la Copa del Mundo desde la pantalla de un televisor.

Por estas horas, a BOLAVIP le indicaron que desde el cuerpo técnico que lidera Scaloni están deliberando qué decisión tomarán al respecto, ya que aún tienen tiempo de modificar la lista de convocados para afrontar su decimonovena edición del certamen más importante del planeta. En este caso, hay varias opciones para reemplazar al surgido en Boca si es que así lo terminan definiendo.

Si terminan inclinándose por desafectar a Balerdi, hay una opción que barajan seriamente para reemplazarlo, debido a que se encuentra de vacaciones dentro de Estados Unidos: el zaguero de River, Lucas Martínez Quarta, quien integró la lista preliminar de 55 futbolistas. En las próximas horas se terminará de confirmar si el central de Olympique de Marsella se recuperará y estará en el Mundial o si armará las valijas.

Balerdi podría perderse el Mundial.

Balerdi podría perderse el Mundial.

Los convocados de la Selección Argentina

  1. Juan Musso
  2. Leonardo Balerdi
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Lisandro Martínez
  7. Rodrigo De Paul
  8. Valentín Barco
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Giovani Lo Celso
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Nicolás González
  16. Thiago Almada
  17. Giuliano Simeone
  18. Nicolás Paz
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. José López
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Facundo Medina
  26. Nahuel Molina
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¿Cuándo y a qué hora juega Argentina en el Mundial 2026?

  • Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio, a las 22:00 (hora de Argentina), en Kansas City Stadium.
  • Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.
  • Jordania vs. Argentina: sábado 27 de junio, a las 23:00 (hora de Argentina), en Dallas Stadium.

DATOS CLAVES

  • Leonardo Balerdi sufrió un desgarro y podría perderse el Mundial con Argentina.
  • 10 días restan para el debut de la Selección Argentina ante Argelia.
  • Lucas Martínez Quarta es el principal candidato para reemplazar al defensor lesionado.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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