Lionel Scaloni advirtió sobre nuevas bajas en Argentina y avisó cuándo anunciará los cambios en la lista: “Momentos muy feos”

El DT explicó el impacto que generó la lesión de Leonardo Balerdi dentro del plantel y reconoció que esperará hasta el próximo amistoso para definir si realiza nuevas modificaciones.

La Selección Argentina comenzó con una victoria su preparación rumbo al Mundial 2026 al vencer 2-0 a Honduras. Sin embargo, cuando Lionel Scaloni se sentó en conferencia de prensa, el clima estuvo lejos de la tranquilidad. El entrenador reconoció que el grupo quedó golpeado ante la baja por lesión de último momento de Leonardo Balerdi y mostró preocupación por la situación física de varios futbolistas, dejando abierta la puerta a realizar modificaciones en la lista de concentrados.

“Ayer cuando me senté en la rueda de prensa teníamos la esperanza de que no fuera lo que todos pensábamos y al final se confirmó que Balerdi tiene un problema en el sóleo. Tenemos que darlo de baja porque no cumple los requisitos mínimos para poder ayudarnos en la fase de grupos. Era muy arriesgado”, explicó Scaloni, visiblemente afectado por la situación.

El entrenador también reveló cómo fue el momento de comunicarle la noticia al defensor y el impacto que generó dentro del plantel. “Tuve que hablar con él y decirle que no iba a formar parte de la Copa. Tengo un cariño especial con él porque desde que dirijo la Sub 20 forma parte del proceso y había trabajado un montón. El grupo quedó un poco tocado por lo que le pasó y creo que sacamos adelante este partido de la mejor manera. Fueron momentos feos”, confesó.

A raíz de esa baja, el cuerpo técnico todavía no tomó una decisión definitiva sobre quién ocupará el lugar vacante en la lista. “No definimos quién lo va a reemplazar. No estamos al cien por cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por Balerdi. Tenemos otro partido más para sacar conclusiones”, sostuvo, marcando que oficializará los cambios en la lista luego del amistoso contra Islandia, el próximo martes.

En esa misma línea, Scaloni dejó abierta la posibilidad de modificar más cuestiones pensando en el debut mundialista. “La desgracia de Balerdi hace que tengamos que replantearnos otras situaciones. No nos apresuramos porque puede ser una decisión errada. No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes y ver cómo están el resto de los chicos”, agregó.

Más allá del contexto físico y las precauciones, el DT valoró la respuesta del equipo frente a Honduras. “Sacamos adelante el partido ante un buen rival, con toda la dificultad que conlleva sabiendo que ellos se están jugando estar en la Copa del Mundo. Eso se palpita y se siente. Cuando salimos a jugar no hay otra cosa que brindarse al máximo por la camiseta”, analizó.

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Por último, Scaloni destacó que, aun en medio de las complicaciones, el amistoso dejó señales positivas y valoró el debut de los juveniles Santiago Beltrán y Tomás Aranda. “La conclusión es que el equipo está. Intentamos darle minutos a otros chicos y a unos que ya conocemos, sin romper la identidad. Aranda tiene potrero, entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Juega muy bien, hay que darle tiempo. Beltrán lo conocimos como sparring y hoy es una realidad. Le dimos el gusto de poder debutar. son chicos que nos llenan de ilusion. ”, cerró.