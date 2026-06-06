Colapinto 14° y Kimi Antonelli en la pole: la parrilla de largada del GP de Mónaco de la Fórmula 1

En la qualy más importante del año de la Fórmula 1, el argentino se quedó con la 14° posición para la largada. Kimi Antonelli se quedó con la pole.

Franco Colapinto tuvo su mejor performance de un fin de semana irregular en Mónaco en la clasificación. Luego de no quedar por encima del puesto 15 en las prácticas, el argentino de Alpine logró pasar a Q2 en la qualy, pero no pudo meterse en el top 10.

Finalmente, largará desde la 14° posición y se le hará cuesta arriba la obtención de puntos en Montecarlo, debido a la complejidad de superar monoplazas en el circuito urbano del lujoso principado.

Pierre Gasly pasó a Q3 y quedó como el mejor clasificado del dúo Alpine, largando desde la 9° posición. La pole fue para Kimi Antonelli con una vuelta histórica y el podio de salida lo completarán Max Verstappen y Lewis Hamilton. A continuación, cómo quedó la parrilla completa de largada para el GP de Mónaco.

La parrilla de largada para el GP de Mónaco

– Kimi Antonelli (Mercedes) – Max Verstappen (Red Bull) – Lewis Hamilton (Ferrari) – Charles Leclerc (Ferrari) – Isack Hadjar (Red Bull) – George Russell (Mercedes) – Oscar Piastri (McLaren) – Lando Norris (McLaren) – Pierre Gasly (Alpine) – Liam Lawson (VCARB) – Alex Albon (Williams) – Carlos Sainz (Williams) – Nico Hulkenberg (Audi) – Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (VCARB) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Ollie Bearman (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Minuto a minuto de la clasificación del GP de Mónaco

12:08 – Kimi Antonelli lo hizo de nuevo, cerrando un tiempo de 1:12.051. Max Verstappen quedó segundo y Lewis Hamilton tercero.

12:06 – En una vuelta impresionante, Charles Leclerc se está quedando con la pole por un parcial de 1:12.351

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12:02 – Por apenas una milésima, Kimi Antonelli supera a Max Verstappen y, por ahora, tendrá la pole.

11:55 – Comienza la Q3. Quedan en carrera los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos Mercedes, los dos McLaren, Gasly en Alpine y Liam Lawson de VCARB.

11:48 – Colapinto, eliminado en Q2 y largará 14°. No pasaron a Q3 Bortoleto, Lindblad, Franco, Sainz, Hulkenberg y Albon.

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11:46 – Enorme vuelta de Gasly para meterse 9°. Colapinto mejoró sus tiempos, pero de momento no le alcanza para Q3.

11:44 – A 4 minutos de la finalización de la Q2, Gasly y Colapinto no logran quedar en el top 10. Lidera Kimi Antonelli.

11:39 – En su primera vuelta, a Colapinto no le estaría alcanzando para llegar a la Q3. De momento, se encuentra 15°.

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11:33 – ¡Arranca la Q2! Quedan 15 pilotos en pista, ya que Bortoleto pasó a Q2 pero no saldrá por el choque.

11:25 – ¡COLAPINTO A Q2! Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Ollie Bearman, Checo Pérez y Esteban Ocon quedaron eliminados en Q1.

11:22 – Se reanuda la Q1 luego de la bandera roja.

11:17 – ¡Chocó Bortoleto! A 2’11” del cierre de la Q1, el brasileño chocó en la chicane del puerto y rompió su Audi.

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There is NO margin for error in Monaco! 🤯



This is the impact which ended Gabi Bortoleto's Qualifying prematurely 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/jfrNLPmvAC — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

11:13 – Colapinto completó su segunda vuelta y pasó de 19° a 14°, con una distancia de 1.893 de Leclerc. Quedan 4 minutos para el final de la Q1.

11:08 – El equipo Alpine decidió mandar a boxes al monoplaza de Colapinto y al de Gasly, debido al tráfico presente en la pista.

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11:07 – En los primeros seis minutos, lidera Charles Leclerc con su Ferrari, con un parcial de 1:14.141. Colapinto, por ahora, marcha 11°.

11:00 – ¡Comenzó la Q1! Los 22 pilotos ya están en pista.

10:54 – Todo listo. Apenas los comisarios de la F1 den luz verde, comenzará la Q1.

10:41 – A 19 minutos del inicio, los pilotos y los equipos empiezan a definir las últimas cuestiones mecánicas y técnicas.

A qué hora es la carrera del GP de Mónaco

Luego de las tres instancias de prácticas libre y la qualy, solo queda la carrera de este domingo en Montecarlo. La misma será a las 10 de la mañana de Argentina (15 horas de Mónaco) y se podrá sintonizar a través de Disney+.