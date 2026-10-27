Ya está disponible el monoplaza de Colapinto en McDonald’s: cuánto cuesta y cómo conseguirlo

Desde este martes 27 de octubre, los hinchas del piloto argentino ya pueden adquirir el A526 a escala.

La fiebre de Franco Colapinto no descansa en Argentina. Este martes 27 de octubre McDonald’s lanzó oficialmente a la venta el monoplaza a escala que utiliza el piloto de Alpine en la temporada 2026.

Ahora bien, el A526 no se vende de manera individual. Por el contrario, hay que comprarlo adicionalmente con los combos ‘Grand Franco’ que ya están disponibles tanto en la aplicación como en los locales. A continuación, conoce cómo conseguirlo y cuánto cuesta.

Cuánto cuesta el auto de Franco Colapinto de McDonald’s y cómo conseguirlo en Argentina

El monoplaza a escala del Alpine A526 de Franco Colapinto cuesta $19.999. El mismo se puede conseguir con cualquiera de los tres combos de ‘Grand Franco’. Estos son:

McCombo Mediano Grand Franco Doble: $19.999 (+ el auto: $39.998)

McCombo Mediano Grand Franco Simple: $17.999 (+ el auto: $37.998)

McCombo Mediano Grand Franco Pollo: $16.999 (+ el auto: $36.998)

Precio de los combos ‘Grand Franco’ de McDonald’s (Foto: captura de la aplicación)

La escala del monoplaza es de 1:43 (43 veces más pequeño que el vehículo real) y su peso es de 38 gramos. Sin dudas una pieza de colección que todo amante de la Fórmula 1 querrá tener.

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En síntesis