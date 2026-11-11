El expiloto de Alpine no podrá sentarse en el auto de la escudería americana en lo que resta de la temporada.

La repentina salida de Esteban Ocon en medio del Gran Premio de México provocó una revolución en Haas y el gran perjudicado de todo esto terminó siendo Jack Doohan, piloto de reserva del equipo estadounidense de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

En México, Haas sustituyó a Ocon con Ryō Hirakawa -quien había viajado para participar de la FP1- de manera provisional. Sin embargo, aunque el japonés puntuó luego de todas las penalizaciones, en el GP de San Pablo el elegido fue Rafael Câmara, joven piloto brasileño que lidera la Fórmula 2 y que ya había sido confirmado en el equipo para la temporada 2027.

Sin embargo, el hecho de haberse subido al monoplaza de la F1 sin experiencia previa le pasó factura a Câmara. Al oriundo de Recife le costó la carrera en Interlagos y terminó último. Esta situación abrió el debate sobre quién debe pilotar en el Gran Premio de Las Vegas, pero Jack Doohan no es una opción.

La regla que le impide correr a Doohan en Las Vegas

Dentro de los pilotos de reserva de Haas, Jack Doohan era el único que tenía experiencia en la Fórmula 1. Sin embargo, ahora ya no es elegible por una regla de la Máxima que indica que una escudería solo puede hacer correr a un máximo de cuatro pilotos por temporada.

Jack Doohan, piloto de reserva de Haas (Getty Images)

Haas ya puso en pista (en carrera) a Esteban Ocon, Oliver Bearman, Ryō Hirakawa y Rafael Câmara. En este contexto, Doohan queda inhabilitado no solo para el Gran Premio de Las Vegas, sino también para los de Qatar y Abu Dabi.

Publicidad

El australiano tuvo un breve paso por Alpine en 2025 y fue reemplazado por Franco Colapinto. El caso de Câmara enaltece lo del argentino, quien también tuvo que subirse en mitad de temporada tanto en Williams como en Alpine, y en ambos casos respondió bien sujeto a las limitaciones del auto.

En síntesis