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Liga de Naciones

Alineaciones de Alemania y Serbia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Alemania y Serbia se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Germany vs. Serbia, Liga de Naciones
Germany vs. Serbia, Liga de Naciones

Se viene Alemania vs. Serbia este jueves 1 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Alemania y Serbia

Alemania viene de caer 0-1 ante Grecia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Serbia viene de caer 1-2 ante Países Bajos y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Alemania y Serbia

Alemania (4-2-3-1): Jonas Urbig, David Raum, Malick Thiaw, Waldemar Anton, Ridle Baku, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Vitaly Janelt, Jonathan Burkardt, Florian Wirtz, Karim Adeyemi.

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Serbia (4-2-3-1): Vanja Milinković-Savić, Aleksa Terzić, Strahinja Pavlović, Srdjan Babic, Kosta Nedeljković, Aleksandar Stanković, Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Dejan Joveljić, Sergej Milinković-Savić, Andrija Živković. DT: Veljko Paunović.

Suplentes de Alemania: Noah Atubolu, Finn Jeltsch, Felix Keidel, Derry Lionel Scherhant, Mika Baur, Nick Woltemade, Finn Dahmen, Maximilian Mittelstädt, Saïd El Mala.

Suplentes de Serbia: Djordje Petrovic, Vanja Dragojević, Nemanja Maksimović, Luka Jović, Dušan Tadić, Filip Kostić, Filip Stanković, Strahinja Eraković, Mihajlo Cvetković, Stefan Džodić, Lazar Samardzic.

La previa de Alemania y Serbia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 1 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 4 cruces — Alemania ganó 2, Serbia ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 20/03/2019: Alemania 1-1 Serbia
  • Próximo partido de Alemania: vs. Grecia, domingo 4 de octubre
  • Próximo partido de Serbia: vs. Países Bajos, domingo 4 de octubre
Redacción Bolavip
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