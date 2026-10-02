Alineaciones de Bielorrusia y San Marino por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Bielorrusia vs. San Marino este sábado 3 de octubre desde las 13:00 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Bielorrusia y San Marino
Bielorrusia viene de empatar 0-0 con Finlandia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
San Marino viene de caer 0-3 ante Albania y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Bielorrusia y San Marino
Bielorrusia (4-4-2): Fedor Lapoukhov, Kirill Pechenin, Kirill Gomanov, Zakhar Volkov, Vladislav Kalinin, Artem Shumanskiy, Max Ebong, Aleksandr Selyava, Anton Lukashov, Ruslan Lisakovich, German Barkovsky. DT: Viktor Gancharenko.
San Marino (4-3-2-1): Edoardo Colombo, Simone Giocondi, Michele Cevoli, Dante Carlos Rossi, Giacomo Benvenuti, Lorenzo Lazzari, Gabriel Capicchioni, Lorenzo Capicchioni, Marcello Mularoni, Samuel Pancotti, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.
Suplentes de Bielorrusia: Pavel Pavlyuchenko, Aleksandr Svirepa, Valeri Bocherov, Roman Begunov, Valeri Gromyko, Andrey Kudravets, Evgeniy Yablonski, Egor Parkhomenko, Anton Kovalev, Timofey Simanenka, Daniil Galyata, Trofim Melnichenko.
Suplentes de San Marino: Filippo Fabbri, Samuele Zannoni, Nicolas Giacopetti, Alessandro Tosi, Pietro Amici, Marco Pasolini, Cristian Meloni, Pietro Marinucci, Mirco De Angelis.
La previa de Bielorrusia y San Marino: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de Argentina)
- Historial: 2 cruces — Bielorrusia ganó 2, San Marino ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 18/11/2018: San Marino 0-2 Bielorrusia
- Próximo partido de Bielorrusia: vs. Finlandia, martes 6 de octubre
- Próximo partido de San Marino: vs. Albania, martes 6 de octubre