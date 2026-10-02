Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia recibe este sábado 3 de octubre a San Marino con la obligación de ganar y empezar a despegar en la tabla de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llegó con puntos en este arranque de fase, pero las diferencias de nivel son evidentes y el partido se perfila como una oportunidad clara para que el local sume su primera victoria.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia todavía no ganó en esta edición: viene de empatar sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído 2-0 frente a Albania. Un punto en dos partidos lo dejó en la posición 45, lejos de los puestos de arriba, y necesita resultados ya mismo para no quedar relegado en el grupo.
San Marino, en cambio, atraviesa un presente muy duro. Perdió sus dos partidos por amplios márgenes, 3-0 ante Albania y 7-0 frente a Finlandia, y llega a este cruce como colista absoluto de los 54 equipos que compiten en la Liga de Naciones, sin puntos ni goles a favor.
El historial entre Bielorrusia y San Marino
El historial entre ambos es corto pero contundente a favor de Bielorrusia, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En 2018 se impuso 5-0 de local y después repitió con un 2-0 de visitante, así que San Marino nunca pudo hacerle un gol en estos cruces.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2018
|San Marino vs. Bielorrusia
|0-2
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Bielorrusia vs. San Marino
|5-0
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bielorrusia suma 1 punto en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.