Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia recibe este sábado 3 de octubre a San Marino con la obligación de ganar y empezar a despegar en la tabla de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llegó con puntos en este arranque de fase, pero las diferencias de nivel son evidentes y el partido se perfila como una oportunidad clara para que el local sume su primera victoria.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia todavía no ganó en esta edición: viene de empatar sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído 2-0 frente a Albania. Un punto en dos partidos lo dejó en la posición 45, lejos de los puestos de arriba, y necesita resultados ya mismo para no quedar relegado en el grupo.

San Marino, en cambio, atraviesa un presente muy duro. Perdió sus dos partidos por amplios márgenes, 3-0 ante Albania y 7-0 frente a Finlandia, y llega a este cruce como colista absoluto de los 54 equipos que compiten en la Liga de Naciones, sin puntos ni goles a favor.

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El historial entre Bielorrusia y San Marino

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor de Bielorrusia, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En 2018 se impuso 5-0 de local y después repitió con un 2-0 de visitante, así que San Marino nunca pudo hacerle un gol en estos cruces.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis