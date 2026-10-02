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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones
Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones

Bielorrusia recibe este sábado 3 de octubre a San Marino con la obligación de ganar y empezar a despegar en la tabla de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llegó con puntos en este arranque de fase, pero las diferencias de nivel son evidentes y el partido se perfila como una oportunidad clara para que el local sume su primera victoria.

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Horario del partido

  • Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia todavía no ganó en esta edición: viene de empatar sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído 2-0 frente a Albania. Un punto en dos partidos lo dejó en la posición 45, lejos de los puestos de arriba, y necesita resultados ya mismo para no quedar relegado en el grupo.

San Marino, en cambio, atraviesa un presente muy duro. Perdió sus dos partidos por amplios márgenes, 3-0 ante Albania y 7-0 frente a Finlandia, y llega a este cruce como colista absoluto de los 54 equipos que compiten en la Liga de Naciones, sin puntos ni goles a favor.

El historial entre Bielorrusia y San Marino

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor de Bielorrusia, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En 2018 se impuso 5-0 de local y después repitió con un 2-0 de visitante, así que San Marino nunca pudo hacerle un gol en estos cruces.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/11/2018San Marino vs. Bielorrusia0-2UEFA Nations League
08/09/2018Bielorrusia vs. San Marino5-0UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bielorrusia suma 1 punto en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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