La senadora paraguaya Celeste Amarilla redobló la apuesta: “Que Mbappé se cuide, acá ya metimos preso a Ronaldinho”

El enfrentamiento de octavos de final entre Francia y Paraguay dejó mucha tela para cortar. Tanto por lo que sucedió en el partido, una verdadera batalla. Leal, pero batalla al fin, por avanzar a la siguiente ronda. Así como por las declaraciones posteriores y el cruce público entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y el capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé. Cruce que tiene un nuevo episodio con las recientes palabras de la funcionaria ante los medios.

“[A Mbappé] Le diría que lea mi carta, que lea mi carta que le escribí en español y francés. Si sabe leer, que lea mi carta. Y le diría que se cuide de los paraguayos. Que no se meta con los paraguayos. No te metas con los paraguayos Mbappé, acá ya lo metímos preso a Ronaldinho. Ya estuvo preso Ronaldinho por corruptito y no me subestimes Mbappé, yo te puedo querellar“, expresó.

El cruce entre Kylian Mbappé y Celeste Amarilla sigue. (Getty)

“¿Y la discriminación que hizo Mbappé contra mí? Cuando dicen que yo soy una mujer indigna de este cargo, despreciable ¿Quién lo dice? Un futbolista X, un futbolista. Muy bueno en la cancha, pero qué carajo sabe de mí Mbappé. No sabe ni donde está Paraguay en el mapa. Fui agraviada y con suficientes motivos como para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto“, agregó.

“Vamos a ver hasta donde llega y si es Mbappé quien merece, o si no es otro pelotudo como yo, otra pieza de la FIFA. El único que me puede demandar es Mbappé y yo a él. Yo me retracté. Ahora él tiene que retractarse conmigo. Él se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya. Se está metiendo con Paraguay una vez más. ¿Y quién me está defendiendo a mí? Nadie. Violencia de género. Violencia política contra la mujer. Eso es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso“, completó al respecto.

Celeste Amarilla apuntó contra Alejandro Domínguez, Presidente de Conmebol, y contra otros funcionarios paraguayos

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“El cinismo es total. ¿No se acuerdan cuando le decían ‘gay’ al embajador de Estados Unidos? “A nosotros no nos van a mandar un puto”, eso decían. Con eso términos. ¿Ahora voy a ser yo la incorrecta? Resulta que ahora es escandalosa la discriminación que yo protagonizo”, resaltó la senadora Amarilla.

Alejandro Domínguez también estuvo en el foco de las declaraciones de la senadora. (Getty)

“Todo el mundo habla mal de los políticos pero se mueren de ganas de ser políticos. Infantino, Alejandro Domínguez… Desempeñó el rol de cipayo, estuvo ahí parado escuchando como maltrataban a los paraguayos, viéndolo. Y no vimos nunca una defensa, una queja a la FIFA. ¿Para qué fueron? Para luego vender a los jugadores y hacerse de más dinero”, continuó.

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“Le quiero decir a Alejandro Domínguez y Robert Harrison que cuiden a sus jugadores. Gracias a esos jugadores facturan y se están llenando de dinero. Dinero con el que van a venir a pelearnos las elecciones nacionales, porque se mueren de ganas de ser Presidente de la República”.

🔶 Celeste Amarilla expresa su postura en el caso Kylian Mbappé. Posteos generaron repercusión mundial



🔶 "Que Mbappé lea mi carta y que se cuide de los paraguayos. Acá ya entró preso Ronaldinho por corruptito", senadora Celeste Amarilla (PLRA).#MóvilABC – @MarielaFretes2.… https://t.co/3FRghCUk34 pic.twitter.com/KYq5kMlTtY — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) July 7, 2026

Síntesis

Celeste Amarilla le advirtió a Kylian Mbappé que Ronaldinho ya estuvo preso en Paraguay.

le advirtió a Kylian Mbappé que Ronaldinho ya estuvo preso en Paraguay. Querella legal es lo que la senadora paraguaya amenazó con iniciarle al delantero francés.

es lo que la senadora paraguaya amenazó con iniciarle al delantero francés. Alejandro Domínguez fue criticado por la funcionaria por no defender a los jugadores paraguayos.