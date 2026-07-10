El portero de San Lorenzo brilló durante la cita mundialista, despertó el interés de Manchester United y ahora de los teutones.

En medio de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Paraguay quedó eliminado en los octavos de final frente a Francia, pese a la gran actuación que tuvo Orlando Gill, el arquero de San Lorenzo que está en los planes de Torino, Fiorentina y también de Manchester United.

A pesar de que los italianos y los ingleses aún no se movieron con una oferta formal hacia el conjunto del Bajo Flores, le hicieron saber que poseen la mitad de la ficha del oriundo de Central, uno de los 17 departamentos que conforman la tierra paraguaya. Pero no son los únicos que lo quieren.

Durante las últimas horas, el periódico alemán Kicker aseguró que Bayern Múnich está interesado en el ex Sportivo San Lorenzo, equipo de la Primera División de Paraguay. Eso sí, tampoco realizaron una propuesta formal hacia la dirigencia que lidera Marcelo Culotta.

Cabe destacar que el arquero de 26 años fue reconocido por la FIFA como el mejor arquero de la fase de grupos, gracias a una calificación de 8,29. Incluso, finalizó dicha instancia con 17 atajadas, una de las cifras más altas del certamen.

Orlando Gill, arquero de Paraguay.

Las estadísticas de Orlando Gill y el dinero que exige San Lorenzo

Es bueno resaltar que desde San Lorenzo tasaron a Gill en 10 millones de dólares, pero se escuchan ofertas por un monto apenas menor para llegar a un acuerdo que satisfaga los requisitos de ambas partes. Además, el guardameta de 1,99 metros de altura, en Transfermarkt tiene un valor de 6 millones de dólares, lo que indica un claro crecimiento recientemente.

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Desde su llegada al fútbol argentino, Orlando Gill disputó un total de 59 partidos oficiales con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. En ese lapso de tiempo, le convirtieron 44 goles y acumuló 29 vallas invictas, aunque no sumó ningún título. Así las cosas, el arquero paraguayo continúa disputando la Copa del Mundo, siendo una de las grandes revelaciones del certamen.

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