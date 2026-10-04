Alineaciones de Chipre y Letonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Chipre vs. Letonia este lunes 5 de octubre desde las 13:00 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Chipre y Letonia

Chipre viene de ganarle 2-0 a Armenia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Letonia viene de caer 1-2 ante Montenegro y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chipre y Letonia

Chipre (4-2-3-1): Fabiano, Giorgios Malekkides, Nikolas Panagiotou, Hector Matthew Kyprianou, Leonidas Konomis, Marcus Edwards, Grigoris Kastanos, Panagiotis Andreou, Ioannis Pittas, Andronikos Kakoullis, Loizos Loizou. DT: Apostolos Mantzios.

Letonia (5-4-1): Rihards Matrevics, Dennis Cirkin, Deniss Meļņiks, Antonijs Černomordijs, Oskars Vientiess, Roberts Savaļnieks, Andrejs Cigaņiks, Dmitrijs Zelenkovs, Lūkass Vapne, Danila Patijčuks, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.

Suplentes de Chipre: Evagoras Antoniou, Andreas Siikis, Angelos Neofytou, Charalampos Kyriakou, Andreas Paraskevas, Ioannis Kosti, Andreas Christou, Kostakis Artymatas, Stavros Georgiou, Marinos Tzionis, Neophytos Michael.

Suplentes de Letonia: Nils Purins, Daniels Balodis, Eduards Dašķevičs, Eduards Emsis, Vladislavs Gutkovskis, Frenks Orols, Raivis Jurkovskis, Kirsters Cudars, Markuss Strods, Albert Aleksanjan, Maksims Toņiševs, Aleksejs Saveļjevs.

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La previa de Chipre y Letonia: todo lo que hay que saber