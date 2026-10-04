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Liga de Naciones

Alineaciones de Chipre y Letonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones
Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones

Se viene Chipre vs. Letonia este lunes 5 de octubre desde las 13:00 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Chipre y Letonia

Chipre viene de ganarle 2-0 a Armenia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Letonia viene de caer 1-2 ante Montenegro y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Chipre y Letonia

Chipre (4-2-3-1): Fabiano, Giorgios Malekkides, Nikolas Panagiotou, Hector Matthew Kyprianou, Leonidas Konomis, Marcus Edwards, Grigoris Kastanos, Panagiotis Andreou, Ioannis Pittas, Andronikos Kakoullis, Loizos Loizou. DT: Apostolos Mantzios.

Letonia (5-4-1): Rihards Matrevics, Dennis Cirkin, Deniss Meļņiks, Antonijs Černomordijs, Oskars Vientiess, Roberts Savaļnieks, Andrejs Cigaņiks, Dmitrijs Zelenkovs, Lūkass Vapne, Danila Patijčuks, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.

Suplentes de Chipre: Evagoras Antoniou, Andreas Siikis, Angelos Neofytou, Charalampos Kyriakou, Andreas Paraskevas, Ioannis Kosti, Andreas Christou, Kostakis Artymatas, Stavros Georgiou, Marinos Tzionis, Neophytos Michael.

Suplentes de Letonia: Nils Purins, Daniels Balodis, Eduards Dašķevičs, Eduards Emsis, Vladislavs Gutkovskis, Frenks Orols, Raivis Jurkovskis, Kirsters Cudars, Markuss Strods, Albert Aleksanjan, Maksims Toņiševs, Aleksejs Saveļjevs.

La previa de Chipre y Letonia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 4 cruces — Chipre ganó 2, Letonia ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 28/09/2026: Letonia 0-0 Chipre
Redacción Bolavip
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