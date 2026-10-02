Alineaciones de Croacia e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Croacia vs. Inglaterra este sábado 3 de octubre desde las 13:00 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Croacia e Inglaterra
Croacia viene de caer 1-4 ante España y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Inglaterra viene de ganarle 2-0 a República Checa y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Croacia e Inglaterra
Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Smolčić, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Josip Mišić, Dion Beljo, Ivan Perišić, Marco Pašalić. DT: Slaven Bilić.
Inglaterra (4-2-3-1): James Trafford, Lewis Hall, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold, Morgan Rogers, Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson, Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel.
Suplentes de Croacia: Luka Vušković, Franjo Ivanović, Andrej Kramarić, Luka Modrić, Ante Budimir, Ivor Pandur, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Dominik Kotarski.
Suplentes de Inglaterra: Jordan Pickford, Alex Scott, Ezri Konsa, Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Jarrad Branthwaite, James Garner, Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Jarell Quansah, Jason Steele.
La previa de Croacia e Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de Argentina)
- Historial: 12 cruces — Croacia ganó 3, Inglaterra ganó 7 y empataron 2
- Último antecedente: 17/06/2026: Inglaterra 4-2 Croacia
- Próximo partido de Croacia: vs. España, martes 6 de octubre
- Próximo partido de Inglaterra: vs. República Checa, martes 6 de octubre