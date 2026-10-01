Alineaciones de Letonia y Montenegro por la Liga de Naciones: formaciones probables

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Letonia vs. Montenegro este viernes 2 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Letonia y Montenegro

Letonia viene de empatar 0-0 con Chipre y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Montenegro viene de ganarle 3-2 a Armenia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Letonia y Montenegro

Letonia (5-3-2): Rihards Matrevics, Andrejs Cigaņiks, Dennis Cirkin, Antonijs Černomordijs, Deniss Meļņiks, Roberts Savaļnieks, Lūkass Vapne, Dmitrijs Zelenkovs, Eduards Emsis, Vladislavs Gutkovskis, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.

Montenegro (4-1-3-2): Balša Popović, Ognjen Gašević, Stefan Savić, Milan Roganović, Andrej Duric, Andrija Bulatović, Marko Janković, Stefan Lončar, Dušan Vuković, Nikola Krstović, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.

Suplentes de Letonia: Markuss Strods, Eduards Dašķevičs, Raivis Jurkovskis, Nils Purins, Daniels Balodis, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Frenks Orols, Albert Aleksanjan, Maksims Toņiševs, Aleksejs Saveļjevs, Kirsters Cudars.

Suplentes de Montenegro: Stevan Jovetić, Vasilije Adžić, Igor Vujačić, Risto Radunović, Slobodan Rubežić, Marko Vešović, Milan Vukotic, Danijel Petković, Igor Nikić, Miloš Brnović, Aleksa Latković, Viktor Djukanovic, Marko Šimun.

La previa de Letonia y Montenegro: todo lo que hay que saber

Día: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Hora: 15:45 (hora de Argentina)

15:45 (hora de Argentina) Próximo partido de Letonia: vs. Chipre, lunes 5 de octubre

vs. Chipre, lunes 5 de octubre Próximo partido de Montenegro: vs. Armenia, lunes 5 de octubre