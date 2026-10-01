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Liga de Naciones

Alineaciones de Letonia y Montenegro por la Liga de Naciones: formaciones probables

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones
Latvia vs. Montenegro, Liga de Naciones

Se viene Letonia vs. Montenegro este viernes 2 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Letonia y Montenegro

Letonia viene de empatar 0-0 con Chipre y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Montenegro viene de ganarle 3-2 a Armenia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Letonia y Montenegro

Letonia (5-3-2): Rihards Matrevics, Andrejs Cigaņiks, Dennis Cirkin, Antonijs Černomordijs, Deniss Meļņiks, Roberts Savaļnieks, Lūkass Vapne, Dmitrijs Zelenkovs, Eduards Emsis, Vladislavs Gutkovskis, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.

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Montenegro (4-1-3-2): Balša Popović, Ognjen Gašević, Stefan Savić, Milan Roganović, Andrej Duric, Andrija Bulatović, Marko Janković, Stefan Lončar, Dušan Vuković, Nikola Krstović, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.

Suplentes de Letonia: Markuss Strods, Eduards Dašķevičs, Raivis Jurkovskis, Nils Purins, Daniels Balodis, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Frenks Orols, Albert Aleksanjan, Maksims Toņiševs, Aleksejs Saveļjevs, Kirsters Cudars.

Suplentes de Montenegro: Stevan Jovetić, Vasilije Adžić, Igor Vujačić, Risto Radunović, Slobodan Rubežić, Marko Vešović, Milan Vukotic, Danijel Petković, Igor Nikić, Miloš Brnović, Aleksa Latković, Viktor Djukanovic, Marko Šimun.

La previa de Letonia y Montenegro: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 2 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Próximo partido de Letonia: vs. Chipre, lunes 5 de octubre
  • Próximo partido de Montenegro: vs. Armenia, lunes 5 de octubre
Redacción Bolavip
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