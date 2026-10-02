Alineaciones de Macedonia del Norte y Escocia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Macedonia del Norte vs. Escocia este sábado 3 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Macedonia del Norte y Escocia

Macedonia del Norte viene de caer 0-2 ante Eslovenia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Escocia viene de caer 0-3 ante Suiza y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Macedonia del Norte y Escocia

Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Din Alomerovic, Anes Meljichi, Mario Mladenovski, Andrej Stojchevski, Agon Elezi, Matej Gashtarov, Jani Atanasov, Azer Omeragikj, Eljif Elmas, Dimitar Mitrovski. DT: Goce Sedloski.

Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Scott McKenna, Luis Binks, Aaron Hickey, John McGinn, Andy Robertson, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Nathan Patterson, Oli McBurnie, Kieron Bowie. DT: Sebastien Pocognoli.

Suplentes de Macedonia del Norte: Davor Taleski, Bojan Ilievski, Gjoko Zajkov, Visar Musliu, Luka Stankovski, Bojan Miovski, Enis Bardhi, Elmin Rastoder, Damjan Siskovski, Ljupco Doriev, Hristijan Maleski.

Suplentes de Escocia: Stephen Welsh, Josh Doig, Robbie Ure, Ryan Christie, Liam Kelly, Lennon Miller, Josh McPake, Ben Gannon-Doak, Luke Graham, Scott Bain, Kristi Montgomery.

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La previa de Macedonia del Norte y Escocia: todo lo que hay que saber