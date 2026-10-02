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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones

El sábado 3 de octubre, Macedonia del Norte y Escocia se cruzan en una Liga de Naciones que a ambos les está costando carísimo. Ninguno llegó a sumar de manera convincente en las primeras dos fechas y necesitan reaccionar ya.

Son dos selecciones que arrancaron mal el certamen y no quieren quedar relegadas tan pronto. Un resultado positivo puede cambiarles el ánimo de cara a lo que resta del grupo.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no arrancó nada bien: perdió sus dos partidos, cayó 0-2 como visitante ante Eslovenia y también sufrió un 0-3 de local frente a Suiza. Sin puntos todavía, marcha 53° entre 54 equipos, un lugar que obliga a reaccionar cuanto antes.

Escocia tampoco encontró su mejor versión. Cosechó un empate sin goles ante Eslovenia y después cayó 0-3 de local contra Suiza, resultado que dejó dudas. Con apenas un punto está 47°, lejos de lo que se espera del equipo pese a llegar como favorito a este cruce.

El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos es corto pero parejo en emociones: se enfrentaron en cuatro ocasiones, con dos triunfos para Escocia, uno para Macedonia del Norte y un empate. En goles también manda el combinado escocés, que anotó cinco contra tres del equipo macedonio.

La última vez que se vieron las caras fue en 2013, cuando Macedonia del Norte cayó 1-2 de local. Antes de eso hubo un empate 1-1 y dos partidos más parejos de lo que el resultado global sugiere.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/09/2013Macedonia del Norte vs. Escocia1-2UEFA World Cup Qualifiers
11/09/2012Escocia vs. Macedonia del Norte1-1UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2009Escocia vs. Macedonia del Norte2-0UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2008Macedonia del Norte vs. Escocia1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
  • Escocia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
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