Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El sábado 3 de octubre, Macedonia del Norte y Escocia se cruzan en una Liga de Naciones que a ambos les está costando carísimo. Ninguno llegó a sumar de manera convincente en las primeras dos fechas y necesitan reaccionar ya.
Son dos selecciones que arrancaron mal el certamen y no quieren quedar relegadas tan pronto. Un resultado positivo puede cambiarles el ánimo de cara a lo que resta del grupo.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Macedonia del Norte no arrancó nada bien: perdió sus dos partidos, cayó 0-2 como visitante ante Eslovenia y también sufrió un 0-3 de local frente a Suiza. Sin puntos todavía, marcha 53° entre 54 equipos, un lugar que obliga a reaccionar cuanto antes.
Escocia tampoco encontró su mejor versión. Cosechó un empate sin goles ante Eslovenia y después cayó 0-3 de local contra Suiza, resultado que dejó dudas. Con apenas un punto está 47°, lejos de lo que se espera del equipo pese a llegar como favorito a este cruce.
El historial entre Macedonia del Norte y Escocia
El historial entre ambos es corto pero parejo en emociones: se enfrentaron en cuatro ocasiones, con dos triunfos para Escocia, uno para Macedonia del Norte y un empate. En goles también manda el combinado escocés, que anotó cinco contra tres del equipo macedonio.
La última vez que se vieron las caras fue en 2013, cuando Macedonia del Norte cayó 1-2 de local. Antes de eso hubo un empate 1-1 y dos partidos más parejos de lo que el resultado global sugiere.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/09/2013
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/09/2012
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2009
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2008
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
- Escocia suma 1 punto en el torneo.