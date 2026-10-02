Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El sábado 3 de octubre, Macedonia del Norte y Escocia se cruzan en una Liga de Naciones que a ambos les está costando carísimo. Ninguno llegó a sumar de manera convincente en las primeras dos fechas y necesitan reaccionar ya.

Son dos selecciones que arrancaron mal el certamen y no quieren quedar relegadas tan pronto. Un resultado positivo puede cambiarles el ánimo de cara a lo que resta del grupo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no arrancó nada bien: perdió sus dos partidos, cayó 0-2 como visitante ante Eslovenia y también sufrió un 0-3 de local frente a Suiza. Sin puntos todavía, marcha 53° entre 54 equipos, un lugar que obliga a reaccionar cuanto antes.

Escocia tampoco encontró su mejor versión. Cosechó un empate sin goles ante Eslovenia y después cayó 0-3 de local contra Suiza, resultado que dejó dudas. Con apenas un punto está 47°, lejos de lo que se espera del equipo pese a llegar como favorito a este cruce.

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El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos es corto pero parejo en emociones: se enfrentaron en cuatro ocasiones, con dos triunfos para Escocia, uno para Macedonia del Norte y un empate. En goles también manda el combinado escocés, que anotó cinco contra tres del equipo macedonio.

La última vez que se vieron las caras fue en 2013, cuando Macedonia del Norte cayó 1-2 de local. Antes de eso hubo un empate 1-1 y dos partidos más parejos de lo que el resultado global sugiere.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Escocia suma 1 punto en el torneo.