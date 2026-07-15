Confirman cuándo Zinedine Zidane asumirá como nuevo entrenador de la Selección de Francia

El del próximo sábado será el partido 187 de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia, tras asumir en julio de 2012 y liderar a Les Bleus en cuatro procesos mundialistas a lo largo de 14 años, con una conquista incluida en 2018 y tres semifinales en total. Tras ello, dejará el cargo y Zinedine Zidane se convertirá en su sucesor.

Informa Fabrizio Romano que ya está todo acordado para que Zinedine Zidane se convierta en el nuevo seleccionador francés ni bien termine la Copa del Mundo. “El plan es firmar todos los documentos formales una vez que finalice el Mundial“, explicó. “No ha considerado ninguna otra propuesta a lo largo de los últimos 8 meses, el foco siempre fue la Selección de Francia“.

Zidane firmará con la Selección de Francia luego de la Copa del Mundo. (Getty)

Zinedine Zidane no dirige desde 2021

Zinedine no está activo desde 2021, cuando se fue de Real Madrid. Después de un breve tiempo en el Castilla, su estadía en el conjunto merengue fue su primer desafío y, hasta ahora, el último. El resultado habla por sí solo: 3 UEFA Champions Leagues consecutivas, 2 Mundial de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España.

Desde aquella experiencia en el conjunto merengue que finalizó a mediados de 2021, Zidane no volvió a dirigir ningún elenco ni combinado nacional pese a tener una gran cantidad de ofertas para retomar su carrera en clubes como Manchester United o Bayern Múnich, donde sonó en varios momentos.

La vara de Deschamps

Didier Deschamps asumió el cargo de director técnico de la selección nacional de Francia en julio de 2012. Desde entonces, ha liderado una de las épocas más exitosas de su historia. Bajo su mando, Francia se consagró en el Mundial 2018, tras vencer a Croacia por 4-2 en el partido decisivo.

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Deschamps deja la vara altísima en Francia. (Getty)

Además de este histórico logro, el equipo conquistó la Liga de las Naciones de la UEFA 2020-21, derrotando a España por 2-1 en la final disputada en Italia. A eso hay que sumarle subcampeonatos: la Eurocopa 2016, y el Mundial 2022 en Catar, y semifinales de Eurocopa 2021 y Mundial 2026.

En 2018 fue galardonado con el Premio The Best al Entrenador de la FIFA y recibió el premio al Mejor Entrenador del Año en los Globe Soccer Awards. Además, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo nombró el mejor seleccionador nacional del mundo en 2018 y 2020.

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