Ganó 29 títulos en Europa, fue arrestado por violencia de género y ahora será compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Tal como ocurre desde hace tres años, Arabia Saudita continúa invirtiendo grandes cantidades de dinero para jerarquizar su liga doméstica. En ese sentido y utilizando a Cristiano Ronaldo como máximo emblema futbolístico, Al Nassr acaba de realizar una nueva contratación que refleja la fuerte ambición que tienen los dueños para seguir en un constante crecimiento.

En los últimos días se confirmaron los acuerdos por Joao Felix e Iñigo Martínez, dos refuerzos más que importantes para mantener la tendencia de mejorar el plantel -y por ende el equipo titular- de cara al comienzo de la próxima temporada. Sin embargo, ahora volvió a salir al mercado de pases con mucha fuerza y ya confirmó un nuevo futbolista para el futuro inmediato.

Lo cierto es que Kingsley Coman se convertirá en nuevo jugador de Al Nassr. A cambio de un desembolso levemente por debajo de los 30 millones de euros, Bayern Múnich dejó salir al delantero francés con destino hacia Riyadh para ser compartir delantera con uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Solo es cuestión de horas de que se haga el anuncio formal.

Kingsley Coman, delantero francés durante su estadía en Bayern Múnich. (Getty Images)

Con el objetivo de cambiar de aire luego de varias temporadas en Alemania, el atacante galo también fue motivado a buscar una salida debido a la reciente llegada de Luis Díaz al conjunto bávaro procedente de Liverpool. Además, en el último tiempo perdió la titularidad indiscutida que bien supo tener años atrás como una pieza fundamental por la banda izquierda del ataque.

Durante su estadía en Bayern Múnich y sumado a sus pasos por París Saint-Germain y Juventus, Coman es uno de los jugadores que más títulos cosechó en la historia. Con un total de 29 trofeos en su vitrina personal, el veloz extremo de 29 años está a 17 consagraciones de alcanzar a Lionel Messi que ostenta el récord de más galardones en su carrera profesional.

Publicidad

Publicidad

Coman fue arrestado por violencia de género

La flamante incorporación del conjunto árabe fue protagonista de un episodio judicial hace algunos años que lo marginó de las canchas durante un lapso de tiempo hasta que se llegó a una solución concreta. En 2017, fue arrestado por violencia doméstica por agredir físicamente a la modelo Sephora Goignan, que era su ex pareja y también es la madre de su primer hijo.

Luego de admitir las acusaciones mediante la red social Instagram, en septiembre de ese año se declaró culpable en un tribunal de Francia y acordó pagarle 5.000 euros a su ex novia. Tiempo más tarde rearmó su vida amorosa y comenzó una relación con Sabrina -mujer oriunda de Suecia-, con la cual fue padre por segunda oportunidad y continúan juntos en la relación.

ver también Cristiano Ronaldo sorprendió a todos y cambió de estado civil: el posteo en las redes que lo confirma