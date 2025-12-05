Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial

Herve Renard, DT de Arabia Saudita, se refirió al sorteo del Mundial de la Selección Argentina: “No voy a repetir esa frase”

El técnico de Arabia Saudita recordó la predicción que terminó acertando en 2022 y mantuvo una mayor cautela al analizar a la Scalonetal.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita, presente en el sorteo del Mundial 2026.
© GettyHervé Renard, entrenador de Arabia Saudita, presente en el sorteo del Mundial 2026.

El nombre de Hervé Renard se convirtió en un viejo conocido en el fútbol argentino, con una pizca de visionario. El director técnico francés que le entregó a la Selección Nacional la histórica derrota en el debut de Qatar 2022, reapareció en la escena del sorteo del Mundial 2026. Y con él, volvió la sombra de su predicción más célebre: aquella que anunció a la Albiceleste como campeona del mundo.

El todavía entrenador de Arabia Saudita (dirigió a la Selección femenina de Francia entre 2023 y 2024) estuvo presente en el sorteo y, consultado sobre las posibilidades de Argentina en el próximo certamen, no esquivó el tema. Aunque, consciente del peso de sus palabras gracias a la experiencia de 2022, se mostró cauteloso sobre el destino de la Scaloneta.

Argentina tiene una gran chance de volver a ganar el Mundial,” sentenció, agregando con una sonrisa pícara: “No voy a repetir esa frase que dije en 2022 otra vez porque aún falta mucho para el comienzo, pero sí, esa fue mi sensación en su momento“.

La “frase” a la que se refiere Renard es la que dio la vuelta al mundo tras el 2-1 en Doha. En aquel momento, con Argentina sumida en la duda tras la derrota inicial, el técnico se vistió de profeta. “Pasarán de fase de grupos y saldrán campeones del mundo“, declaró. Un testimonio que hoy toma otra dimensión.

Tweet placeholder

Igualmente, Renard no solo recordó su viejo instinto, sino que también brindó un análisis de la tercera estrella Albiceleste: “A veces, cuando no empezás bien en la competencia, te despertás. Y eso fue exactamente lo que les pasó y lo hicieron muy bien. Felicitaciones para ellos“, sostuvo en diálogo con DSports.

Publicidad

Mientras, Renard sigue su camino junto a Arabia Saudita. La nación asiática quedó ubicada en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay. Luego de la victoria épica sobre Argentina y tras clasificar por tercera vez consecutiva al Mundial, buscarán dar su primer paso a octavos de final desde 1994, un objetivo ambicioso para la selección número 60 en el Ranking FIFA.

Los posibles rivales de Argentina en los 16avos de final y el camino hacia el hipotético título del Mundial 2026

ver también

Los posibles rivales de Argentina en los 16avos de final y el camino hacia el hipotético título del Mundial 2026

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

ver también

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

Datos clave

  • Hervé Renard afirmó que Argentina tiene “gran chance” de volver a ganar el Mundial.
  • Arabia Saudita integrará el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay.
  • El técnico recordó su predicción de 2022 tras vencer a la Scaloneta en el debut.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
La Selección ya conoce a sus rivales para el Mundial: comienza el camino rumbo a la defensa del título
Opinión

La Selección ya conoce a sus rivales para el Mundial: comienza el camino rumbo a la defensa del título

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”
Mundial 2026

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"
Opinión

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

En medio de los rumores de River y Boca, se conoció el deseo de Ascacíbar para su futuro
Fútbol Argentino

En medio de los rumores de River y Boca, se conoció el deseo de Ascacíbar para su futuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo