Herve Renard, DT de Arabia Saudita, se refirió al sorteo del Mundial de la Selección Argentina: “No voy a repetir esa frase”

El nombre de Hervé Renard se convirtió en un viejo conocido en el fútbol argentino, con una pizca de visionario. El director técnico francés que le entregó a la Selección Nacional la histórica derrota en el debut de Qatar 2022, reapareció en la escena del sorteo del Mundial 2026. Y con él, volvió la sombra de su predicción más célebre: aquella que anunció a la Albiceleste como campeona del mundo.

El todavía entrenador de Arabia Saudita (dirigió a la Selección femenina de Francia entre 2023 y 2024) estuvo presente en el sorteo y, consultado sobre las posibilidades de Argentina en el próximo certamen, no esquivó el tema. Aunque, consciente del peso de sus palabras gracias a la experiencia de 2022, se mostró cauteloso sobre el destino de la Scaloneta.

“Argentina tiene una gran chance de volver a ganar el Mundial,” sentenció, agregando con una sonrisa pícara: “No voy a repetir esa frase que dije en 2022 otra vez porque aún falta mucho para el comienzo, pero sí, esa fue mi sensación en su momento“.

La “frase” a la que se refiere Renard es la que dio la vuelta al mundo tras el 2-1 en Doha. En aquel momento, con Argentina sumida en la duda tras la derrota inicial, el técnico se vistió de profeta. “Pasarán de fase de grupos y saldrán campeones del mundo“, declaró. Un testimonio que hoy toma otra dimensión.

Tweet placeholder

Igualmente, Renard no solo recordó su viejo instinto, sino que también brindó un análisis de la tercera estrella Albiceleste: “A veces, cuando no empezás bien en la competencia, te despertás. Y eso fue exactamente lo que les pasó y lo hicieron muy bien. Felicitaciones para ellos“, sostuvo en diálogo con DSports.

Publicidad

Publicidad

Mientras, Renard sigue su camino junto a Arabia Saudita. La nación asiática quedó ubicada en el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay. Luego de la victoria épica sobre Argentina y tras clasificar por tercera vez consecutiva al Mundial, buscarán dar su primer paso a octavos de final desde 1994, un objetivo ambicioso para la selección número 60 en el Ranking FIFA.

ver también Los posibles rivales de Argentina en los 16avos de final y el camino hacia el hipotético título del Mundial 2026

ver también Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

Datos clave