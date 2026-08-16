Cristiano Ronaldo reveló cuándo se retira del fútbol profesional: “25 años de mucho sacrificio”

El astro de 41 años confesó a qué deporte se dedicará luego de colgar los botines y confirmó que tiene todo su futuro planeado.

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y los números y su legado en el deporte así lo evidencian. Sin embargo, ya tiene 41 años y está próximo a culminar su estadía dentro de los campos de juego. En ese sentido, en una entrevista que brindó en las últimas horas, él mismo reveló que se retiraría en 2027.

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr. (Getty Images)

Cabe recordar que viene de jugar su sexto y último Mundial con la Selección de Portugal tras su participación en la Copa del Mundo 2026, en el que su país quedó eliminado en los octavos de final frente a España, que luego se consagró campeón al vencer a Argentina. Su participación es un récord, que solo comparte con Lionel Messi y Memo Ochoa.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con la revista Vogue, el astro fue contundente con su futuro dentro del deporte. Sin titubear, confesó que “probablemente” está ante su última temporada como futbolista profesional. Esta inesperada noticia significó un fuerte impacto, ya que no había novedades al respecto de los siguientes pasos en su carrera.

Cristiano Ronaldo, astro de la Selección de Portugal. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el delantero fue sincero. “Ya tengo todo mi futuro planeado“, reveló Cristiano en primera instancia. Inmediatamente después, agregó: “Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso. “Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido“, aseguró Ronaldo antes de hacer una aclaración. “De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio“, se reconoció a sí mismo.

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Real Madrid. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que, mientras se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol, también se dedicó a otros rubros ajenos al deporte. En ese sentido, CR7 ya está ligado al sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y hasta participaciones en medios de comunicación.

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