Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Malta por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra y Malta abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, en un duelo entre selecciones que pelean por escalar posiciones en el ranking europeo.

Es la primera fecha del grupo y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo puntos en una competencia donde cada resultado pesa para la clasificación general del torneo.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Andorra llega con la necesidad de hacer valer su localía desde el arranque. El equipo sabe que los puntos en casa son claves si quiere pelear por algo más que el trámite en esta Liga de Naciones.

El historial entre Andorra y Malta

El historial entre ambos favorece claramente a Malta, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos directos, contra apenas 2 triunfos de Andorra y 2 empates. La diferencia de gols también es elocuente: 21 a 11 a favor de los malteses. En el más reciente, disputado en junio de 2024, Malta se impuso 3-1, y de los últimos cuatro cruces solo uno terminó con Andorra sacando algo positivo, un empate 1-1 en 2011.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/06/2024 Malta vs. Andorra 3-1 Friendlies 15/11/2013 Malta vs. Andorra 2-1 Friendlies 06/09/2011 Malta vs. Andorra 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Andorra vs. Malta 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Malta vs. Andorra 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Andorra vs. Malta 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Malta vs. Andorra 0-2 Friendlies 01/06/1994 Andorra vs. Malta 2-1 Friendlies 29/04/1992 Malta vs. Andorra 1-0 Friendlies 06/06/1990 Andorra vs. Malta 1-2 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Andorra y Malta se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Andorra todavía no suma en el torneo.

todavía no suma en el torneo. Malta todavía no suma en el torneo.