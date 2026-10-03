Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia tiene la chance de repetir el golpe que dio hace apenas una semana y Alemania buscará la revancha inmediata este domingo 4 de octubre, con la Liga de Naciones como telón de fondo.
Los puntos ya empiezan a pesar en la tabla general y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la pelea por la clasificación. Alemania llega como favorita, pero el antecedente reciente le juega en contra.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Grecia atraviesa un buen momento: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos y antes había encadenado dos triunfos como visitante, incluido ese 1-0 ante Alemania que todavía se comenta. Con 7 puntos en tres partidos, el equipo se ubica noveno y quiere confirmar que no fue casualidad.
Alemania, en cambio, necesita borrar el mal trago de esa derrota. Se recuperó goleando 2-0 a Serbia de local, pero antes había caído justamente ante este rival y empatado con Países Bajos. Con 4 unidades y el puesto 26 en el global, el equipo alemán llega con la obligación de mostrar una reacción más contundente.
El historial entre Grecia y Alemania
El historial entre ambos es amplio y favorece claramente a Alemania, que se impuso en 7 de los 11 cruces, con apenas una victoria griega y 3 empates. La diferencia de gol también es elocuente: 23 a 11. Sin embargo, el antecedente más fresco rompe la lógica, porque fue Grecia la que se quedó con el último duelo, el 1-0 que todavía duele del lado alemán.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Alemania vs. Grecia
|0-1
|UEFA Nations League
|07/06/2024
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|Friendlies
|22/06/2012
|Alemania vs. Grecia
|4-2
|UEFA European Championship
|28/03/2001
|Grecia vs. Alemania
|2-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Alemania vs. Grecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|17/06/1980
|Grecia vs. Alemania
|0-0
|UEFA European Championship
|11/10/1975
|Alemania vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|20/11/1974
|Grecia vs. Alemania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/11/1970
|Grecia vs. Alemania
|1-3
|Friendlies
|22/10/1961
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Grecia suma 7 puntos en el torneo.
- Alemania suma 4 puntos en el torneo.