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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Greece vs. Germany, Liga de Naciones
Greece vs. Germany, Liga de Naciones

Grecia tiene la chance de repetir el golpe que dio hace apenas una semana y Alemania buscará la revancha inmediata este domingo 4 de octubre, con la Liga de Naciones como telón de fondo.

Los puntos ya empiezan a pesar en la tabla general y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la pelea por la clasificación. Alemania llega como favorita, pero el antecedente reciente le juega en contra.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia atraviesa un buen momento: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos y antes había encadenado dos triunfos como visitante, incluido ese 1-0 ante Alemania que todavía se comenta. Con 7 puntos en tres partidos, el equipo se ubica noveno y quiere confirmar que no fue casualidad.

Alemania, en cambio, necesita borrar el mal trago de esa derrota. Se recuperó goleando 2-0 a Serbia de local, pero antes había caído justamente ante este rival y empatado con Países Bajos. Con 4 unidades y el puesto 26 en el global, el equipo alemán llega con la obligación de mostrar una reacción más contundente.

El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente a Alemania, que se impuso en 7 de los 11 cruces, con apenas una victoria griega y 3 empates. La diferencia de gol también es elocuente: 23 a 11. Sin embargo, el antecedente más fresco rompe la lógica, porque fue Grecia la que se quedó con el último duelo, el 1-0 que todavía duele del lado alemán.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Alemania vs. Grecia0-1UEFA Nations League
07/06/2024Alemania vs. Grecia2-1Friendlies
22/06/2012Alemania vs. Grecia4-2UEFA European Championship
28/03/2001Grecia vs. Alemania2-4UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Alemania vs. Grecia2-0UEFA World Cup Qualifiers
17/06/1980Grecia vs. Alemania0-0UEFA European Championship
11/10/1975Alemania vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
20/11/1974Grecia vs. Alemania2-2UEFA European Championship Qualifiers
22/11/1970Grecia vs. Alemania1-3Friendlies
22/10/1961Alemania vs. Grecia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Grecia suma 7 puntos en el torneo.
  • Alemania suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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