Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Grecia tiene la chance de repetir el golpe que dio hace apenas una semana y Alemania buscará la revancha inmediata este domingo 4 de octubre, con la Liga de Naciones como telón de fondo.

Los puntos ya empiezan a pesar en la tabla general y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la pelea por la clasificación. Alemania llega como favorita, pero el antecedente reciente le juega en contra.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia atraviesa un buen momento: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos y antes había encadenado dos triunfos como visitante, incluido ese 1-0 ante Alemania que todavía se comenta. Con 7 puntos en tres partidos, el equipo se ubica noveno y quiere confirmar que no fue casualidad.

Alemania, en cambio, necesita borrar el mal trago de esa derrota. Se recuperó goleando 2-0 a Serbia de local, pero antes había caído justamente ante este rival y empatado con Países Bajos. Con 4 unidades y el puesto 26 en el global, el equipo alemán llega con la obligación de mostrar una reacción más contundente.

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El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos es amplio y favorece claramente a Alemania, que se impuso en 7 de los 11 cruces, con apenas una victoria griega y 3 empates. La diferencia de gol también es elocuente: 23 a 11. Sin embargo, el antecedente más fresco rompe la lógica, porque fue Grecia la que se quedó con el último duelo, el 1-0 que todavía duele del lado alemán.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Alemania vs. Grecia 0-1 UEFA Nations League 07/06/2024 Alemania vs. Grecia 2-1 Friendlies 22/06/2012 Alemania vs. Grecia 4-2 UEFA European Championship 28/03/2001 Grecia vs. Alemania 2-4 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Alemania vs. Grecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 17/06/1980 Grecia vs. Alemania 0-0 UEFA European Championship 11/10/1975 Alemania vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 20/11/1974 Grecia vs. Alemania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 22/11/1970 Grecia vs. Alemania 1-3 Friendlies 22/10/1961 Alemania vs. Grecia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis