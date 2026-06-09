Cómo ver Argentina vs. Islandia por el último amistoso antes del Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todos los detalles necesarios para seguir de cerca el enfrentamiento entre Argentina e Islandia en Alabama, Estados Unidos.

Este martes 9 de junio, con el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, como testigo y como escenario, la Selección Argentina afronta su último amistoso preparatorio para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, choca con el combinado de Islandia, que no pudo obtener su boleto para el certamen.

El equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni llega a este partido a exactamente una semana de su debut en la Copa del Mundo, el cual será el próximo martes 16 de junio, en Kansas City, frente a Argelia. A su vez, el sábado pasado, La Albiceleste midió fuerzas con el seleccionado de Honduras y se impuso por 2-0.

Naturalmente, el entrenador de la Selección Argentina no arriesgará a ninguno de los nombres propios que llegan entre algodones y administrará las cargas para que no haya riesgos de complicaciones físicas. De todos modos, confirmó que Lionel Messi jugará este amistoso contra Islandia, aunque no avisó cuántos minutos tendrá.

Messi ya sabe lo que es enfrentar a Islandia. (Foto: AFP)

Qué canal pasa Argentina vs. Islandia

El partido entre Argentina e Islandia, correspondiente al último amistoso previo al Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de Telefé y TyC Sports. Además, también se transmitirá por intermedio del streaming de LPF Play.

A qué hora se juega Argentina vs. Islandia

Los seleccionados de Argentina e Islandia se encontrarán frente a frente este martes 9 de junio, desde las 22:00 horas del territorio nacional, Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en Estados Unidos.

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Los árbitros de Argentina vs. Islandia

Árbitro: Rosendo Mendoza

Asistente 1: Cory Richardson

Asistente 2: Kali Smith

Cuarto árbitro: Ricardo Fierro

VAR: Lukasz Szpala

AVAR: Chris Penso

DATOS CLAVE

Lionel Messi jugará el amistoso contra Islandia este martes 9 de junio.

El partido se transmitirá por Telefé, TyC Sports y el streaming LPF Play.

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