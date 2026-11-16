Estonia vs. Bulgaria: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Estonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Estonia ganó 1-0 como visitante ante Luxemburgo en la fecha anterior. Estonia está 20° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Islandia.
En su último compromiso, Bulgaria perdió 0-5 como local ante Islandia. El conjunto marcha 40° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Luxemburgo.
El historial entre Estonia y Bulgaria
Estonia y Bulgaria se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 de Bulgaria y 2 empates.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Bulgaria vs. Estonia
|0-0
|UEFA Nations League
|06/09/2003
|Bulgaria vs. Estonia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/2003
|Estonia vs. Bulgaria
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Estonia suma 9 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.