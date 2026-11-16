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Estonia vs. Bulgaria: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Estonia vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Estonia recibe a Bulgaria este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Estonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Estonia ganó 1-0 como visitante ante Luxemburgo en la fecha anterior. Estonia está 20° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Islandia.

En su último compromiso, Bulgaria perdió 0-5 como local ante Islandia. El conjunto marcha 40° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Luxemburgo.

El historial entre Estonia y Bulgaria

Estonia y Bulgaria se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 de Bulgaria y 2 empates.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Bulgaria vs. Estonia0-0UEFA Nations League
06/09/2003Bulgaria vs. Estonia2-0UEFA European Championship Qualifiers
02/04/2003Estonia vs. Bulgaria0-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Estonia y Bulgaria se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Estonia suma 9 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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