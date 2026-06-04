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Amistoso Internacional

Francia 1-0 Costa de Marfil EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional previo al Mundial 2026: Gol de Cherki

Les Bleus se impone al término del primer tiempo.

Francia 1-0 Costa de Marfil
© GettyFrancia 1-0 Costa de Marfil

El gol de Rayan Cherki

Al término del primer tiempo, Francia vence 1-0 a Costa de Marfil, con gol de Rayan Cherki en un partido que se está jugando en el Stade de la Beaujoire, en Nantes, en el contexto de un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, donde ambas selecciones participarán.

Germán Celsan
Germán Celsan
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