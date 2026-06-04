Francia 1-0 Costa de Marfil EN VIVO y ONLINE por un amistoso internacional previo al Mundial 2026: Gol de Cherki

El gol de Rayan Cherki
PISALA, MAGO. Luego de un enganche TOP, como en el barrio, Cherki encontró el espacio y remató cruzado para marcar el 1-0 de Francia ante Costa de Marfil.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 4, 2026
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Al término del primer tiempo, Francia vence 1-0 a Costa de Marfil, con gol de Rayan Cherki en un partido que se está jugando en el Stade de la Beaujoire, en Nantes, en el contexto de un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, donde ambas selecciones participarán.