Los mejores memes de la paliza de Inglaterra a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 pintaba para que quedara como anécdota, pero Inglaterra tenía otros planes. El equipo de Thomas Tuchel está aplastando a Francia, con un contundente 4 a 0 en los primeros 45 minutos que dieron que hablar en las redes sociales.

Redactor de Bolavip Argentina con más de tres años cubriendo la actualidad del fútbol argentino e internacional dentro de Futbol Sites. También es relator de la Liga Profesional para Nexo Radial y cuenta con experiencia en la prensa oficial de UAI Urquiza y en la producción de El Femenino por Radio La Red.