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Mundial 2026

Los mejores memes de la paliza de Inglaterra a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Los dirigidos por Thomas Tuchel aplastan a los galos en Miami y estallaron las redes sociales.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 18: Bukayo Saka #7 of England celebrates scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Bronze Final between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
© Getty ImagesMIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 18: Bukayo Saka #7 of England celebrates scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Bronze Final between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 pintaba para que quedara como anécdota, pero Inglaterra tenía otros planes. El equipo de Thomas Tuchel está aplastando a Francia, con un contundente 4 a 0 en los primeros 45 minutos que dieron que hablar en las redes sociales.

Los mejores memes del baile de Inglaterra a Francia

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Joaquín Alis
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