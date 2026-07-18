El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 pintaba para que quedara como anécdota, pero Inglaterra tenía otros planes. El equipo de Thomas Tuchel está aplastando a Francia, con un contundente 4 a 0 en los primeros 45 minutos que dieron que hablar en las redes sociales.
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Los mejores memes de la paliza de Inglaterra a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026
Los dirigidos por Thomas Tuchel aplastan a los galos en Miami y estallaron las redes sociales.
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