Por qué no juegan Harry Kane y Jude Bellingham en Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Las dos principales figuras no forman parte del equipo titular que eligió Thomas Tuchel para enfrentar a los galos.

Este sábado por la tarde, la Selección de Inglaterra se enfrenta a Francia por la Copa del Mundo 2026, para definir al dueño del tercer puesto, justo un día antes de la gran final. En ese sentido y con vistas hacia el compromiso estelar, lo que sorprendió a todos fue la ausencia de Harry Kane y Jude Bellingham en la formación inicial.

Cabe recordar que son los dos máximos goleadores de su país en este Mundial, además de ser las dos principales figuras dentro del plantel. Sin embargo, en los últimos días tuvieron declaraciones cruzadas con Thomas Tuchel y, luego de perder la semifinal frente a la Selección Argentina, salieron del equipo titular.

Harry Kane y Jude Bellingham en la Selección de Inglaterra. (Getty Images)

Lo cierto es que Kane y Bellingham no juegan ante Francia por decisión del entrenador. De esta manera, queda totalmente descartada la opción de que sea por una lesión o situación parecida, ya que corresponde a una resolución táctica. Así las cosas, Harry y Jude están a disposición del cuerpo técnico para ingresar desde el banco de suplentes.

Las formaciones de Inglaterra y Francia