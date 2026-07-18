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Mundial 2026

Por qué no ataja Jordan Pickford en Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

El arquero inglés fue titular todo el Mundial, pero Thomas Tuchel decidió mandarlo al banco tras perder en las semifinales ante Argentina.

Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra
© GettyJordan Pickford, el arquero de Inglaterra

Luego de perder las respectivas semifinales ante Argentina y España, Inglaterra y Francia definirán el tercer puesto del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami este sábado, en la previa de la gran final.

De manera sorpresiva, ambos entrenadores movieron los equipos titulares para este compromiso que definirá el último lugar del podio mundialista. En Francia, la sorpresa más grande es la ausencia de Ousmane Dembélé, mientras que en el combinado inglés estarán en el banco de suplentes Harry Kane, Jude Bellingham e incluso Thomas Tuchel decidió cambiar de arquero.

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Es que Jordan Pickford fue titular en todo el Mundial, donde incluso superó a Peter Shilton como el arquero inglés con más presencias en Copas del Mundo, pero el DT optó por marginarlo del 11 inicial por cuestiones rotativas para este tercer puesto. Su lugar será ocupado por Dean Henderson, guardameta del Crystal Palace a nivel clubes.

Pickford en la derrota ante Argentina

Pickford en la derrota ante Argentina

Las formaciones de Francia e Inglaterra

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot; Rayan Cherki; Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Ezri Konsa, Jarrell Quansah, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.

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Lautaro Tiburzio
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