Barcelona negocia con Rodri y busca arrebatarle el fichaje a Real Madrid para sacarlo de Manchester City

Rodri Hernández es uno de los mejores futbolistas del planeta y eso no está en discusión. En ese sentido, mientras le queda un año de contrato, todo indica que su salida de Manchester City se dará en este mercado de pases. Por ese motivo, despertó el fuerte interés de Real Madrid, pero Barcelona se lo arrebató en una operación fugaz.

Rodri, en Manchester City. (Getty Images)

Cabe recordar que el mediocampista de 30 años que ya ganó el Balón de Oro 2024, luego tuvo una dura lesión en su rodilla que lo alejó de las canchas durante casi una temporada completa. Sin embargo, regresó en un alto nivel y fue elegido MVP del Mundial 2026 y, por si le faltaba un ítem a su palmarés, se consagró campeón del mundo con la Selección de España.

Lo cierto es que Rodri le dio el “sí” a Barcelona. De esta manera, pese a la intención de Real Madrid de sumarlo como refuerzo estrella de cara al inicio de la temporada 2026/27, el volante se inclinó por el conjunto catalán para cambiar de destino. Así las cosas, las negociaciones avanzan rápidamente y podría cerrarse oficialmente en cuestión de horas.

Rodri, capitán de la Selección de España. (Getty Images)

Mientras ultima detalles para alcanzar un acuerdo total con el futbolista, el elenco blaugrana negocia informalmente con Manchester City para luego sí presentar la oferta formal pertinente y así pasar a los papeles lo conversado. Con ese panorama sobre la mesa, los dos gigantes españoles se lo disputan cabeza a cabeza, con una clara ventaja a favor de los catalanes.

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Un dato importante a tener en cuenta es que es oriundo de Madrid, pero por otro lado jugó en Atlético de Madrid, lo que podría ser un desencadenante clave para la resolución de la operación. Sin embargo, se convirtió en profesional con la camiseta de Villarreal, club que le permitió darse a conocer masivamente y transformarse en un mediocampista de elite.

Rodri, capitán de la Selección de España. (Getty Images)

Desde su arribo a Inglaterra, que significó un antes y un después en su carrera, Rodri conquistó 14 títulos con Manchester City. Por supuesto que el más destacado fue la UEFA Champions League y otras 4 Premier League, además de otros tantos domésticos. A su vez, también levantó 3 trofeos con España: UEFA Nations League, Eurocopa y Mundial 2026, el más reciente.

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