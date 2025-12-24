Es tendencia:
Lucas Blondel explicó por qué rechazó a Argentina para jugar en la Selección de Suiza: “En ese momento no lo dudé”

El lateral de Boca perdió terreno en 2025, pero no se baja del sueño de disputar el Mundial 2026 con el combinado europeo.

Por Agustín Vetere

Lucas Blondel sueña con el Mundial 2026.
© Diseño vía Gemini IALucas Blondel sueña con el Mundial 2026.

Restan menos de 6 meses para la celebración del Mundial 2026 y los entrenadores ya confeccionan sus listas para buscar la gloria. En esa misma línea, un centenar de futbolistas sueña con pelear por un lugar en las convocatorias y Lucas Blondel es uno de ellos.

El jugador de Boca Juniors deslumbró a la Selección de Suiza durante sus buenos pasajes con la camiseta azul y oro, pero su falta de minutos en este 2025 complicó sus chances de disputar el evento mundialista en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

A pesar de ello, aún mantiene esperanzas de ser convocado y, al respecto, explicó por qué aceptó la propuesta del combinado europeo, cerrándole la puerta a una futura convocatoria para la Selección Argentina.

“Me lo habían preguntado antes de que ocurra y siento que al momento no lo dudé. Es una selección importante, que juega bien al fútbol. ¿Esperar a Argentina? Venían de ser campeones del mundo con dos laterales que vuelan…”, comenzó Blondel en diálogo con La Fábrica del Podcast.

Y completó: “Te llega la oportunidad cuando te tiene que llegar. No me veía no tomándola. Quedarme con la sensación de que hubiera podido ir a una selección y después no ir… Prefiero agarrarla y si en algún momento se da que pudiera ir a la otra, bueno, pero en ese momento no lo dudé”.

Blondel no descarta jugar el Mundial 2026

Marginado en Boca, pelea por salir a préstamo durante el primer semestre de 2026 con el objetivo de sumar minutos en otro equipo e intentar ganarse la citación para el Mundial.

“Obviamente quiero estar. Sé que tienen que pasar algunas cosas… Jugar, de mínima. Como para sentir que si no voy es porque no me alcanzó o no me dio como jugador. No perderme la posibilidad de que no me citen por no haber jugado”, compartió.

Y añadió sobre su situación actual: “En septiembre me llamaron y me dijeron que necesitaban jugadores que jueguen, que me iban a seguir mirando. Quiero sentir que por lo menos tuve la oportunidad de pelear por ese puesto adentro de la cancha. Me dolería quedarme afuera sin tener la posibilidad de jugar”.

En síntesis

  • Lucas Blondel explicó que aceptó jugar para Suiza descartando a la Selección Argentina.
  • El lateral busca salir a préstamo de Boca para sumar minutos en 2026.
  • En septiembre le comunicaron que necesita tener rodaje para ir al Mundial.
