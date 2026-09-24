Dónde ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italia y Bélgica se cruzan otra vez el viernes 25 de septiembre en un duelo que ya tiene historia propia dentro de la Liga de Naciones. Dos selecciones que se conocen de memoria vuelven a medirse con la ambición de meterse entre los mejores del torneo.

El certamen europeo vuelve a poner cara a cara a dos equipos con pasado reciente en grandes citas, algo que le agrega peso a cada cruce por mínimo que sea el margen. Ninguno quiere quedar relegado en la pelea por los puestos de arriba.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia llega a este partido con la necesidad de reafirmar el nivel que la selección viene mostrando en la Liga de Naciones, un torneo donde no se puede regalar nada si la meta es pelear en la parte alta de la tabla. El equipo transalpino sabe que enfrentar a Bélgica es una vara alta para medir en qué punto está su proceso.

Bélgica, por su parte, también llega con la obligación de mostrar solidez ante un rival de peso en la competencia. Para el equipo belga, este tipo de partidos son la oportunidad ideal de confirmar que puede competir de igual a igual con las selecciones top del continente.

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El historial entre Italia y Bélgica

El historial entre ambos favorece claramente a Italia, que ganó 7 de los 15 enfrentamientos directos frente a los 3 triunfos de Bélgica, con 5 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo transalpino, con 23 tantos convertidos contra 16 de los belgas.

El enfrentamiento más reciente, en noviembre de 2024, terminó 1-0 a favor de Italia jugando de visitante en Bélgica. Un mes antes, en Italia, habían empatado 2-2, lo que confirma que en los últimos cruces la paridad se hizo sentir aunque la balanza histórica siga inclinada hacia el lado italiano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies 28/05/1996 Italia vs. Bélgica 2-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.