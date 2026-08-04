Tras su participación en el Mundial 2026 con Egipto, el destacado atacante de 34 años de edad continuará su carrera en Turquía.

Luego de casi una década defendiendo la camiseta de Liverpool, Mohamed Salah finalizó su contrato con la poderosa escuadra que milita en la Premier League de Inglaterra. Como consecuencia de ello, quedó en libertad de acción y con la posibilidad de negociar directamente con cualquier combinado a lo largo y a lo ancho del planeta.

Así las cosas, este martes, el experimentado atacante de 34 años de edad acordó su desembarco en Trabzonspor, conjunto que milita en la máxima categoría del fútbol de Turquía, según informó el periodista especializado Fabrizio Romano. Se trata de un movimiento completamente inesperado y que prácticamente nadie tenía en los planes.

Salah, que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Egipto, incluso chocando con Argentina en octavos de final, había sonado con fuerza para diversos conjuntos realmente poderosos del continente europeo. Sin embargo, terminó recalando en Trabzonspor que, si bien cuenta con su popularidad en Turquía, no es un peso pesado.

El extremo, de pasado también en El-Mokawloon El-Arab, Basilea, Chelsea, Fiorentina y Roma, negoció directamente con la entidad turca, con la que terminó llegando a un acuerdo desde lo económico. En medio de ese panorama, firmará un contrato por dos temporadas. Es decir, hasta que cumpla los 36 años de edad, en 2028.

Recientemente, Salah había sonado contundentemente para volver a Chelsea, uno de los principales rivales de Liverpool dentro de la primera división inglesa. Sin embargo, esa posibilidad no pasó a mayores y el futuro del dos veces mundialista con el combinado egipcio terminó moviéndose repentinamente hacia Turquía.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah to Trabzonspor, here we go! Club confirms agreement in place for the Egyptian striker.



Salah joins on two year deal as free agent after leaving Liverpool. pic.twitter.com/JhILAobRvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

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Los números de Salah en Liverpool

Mohamed Salah defendió la camiseta de Liverpool en 442 partidos de carácter oficial, cosechando 257 goles y aportando 122 asistencias. Además, formó parte de la conquista de 6 títulos domésticos y de 3 títulos internacionales, entre los que se destacan la Champions League y el Mundial de Clubes.

DATOS CLAVE

Mohamed Salah quedó libre de Liverpool tras casi una década de contrato.

El atacante firmará por dos temporadas con Trabzonspor de Turquía.

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