Jugó en dos grandes de Europa, estuvo en Sudáfrica 2010 y comparó al fútbol con una cárcel: “Viví en ella durante 15 años”

Ya retirado, recordó sus tiempos en Ajax y PSG, además del seleccionado neerlandés. Y dejó en claro que lo mental influye muchísimo.

Por Julián Mazzara

Gregory van der Wiel junto a Rose Bertram.
A lo largo de la historia, muchísimos futbolistas practicaron el deporte porque tenían condiciones muy elevadas para hacerlo. Pero no porque les gustara. Así y todo, triunfaron en sus respectivas carreras. Uno de esos casos, a pesar de que no logró títulos internacionales, pero sí a nivel local, es el de Gregory van der Wiel.

El lateral derecho que pasó por Ajax y Paris Saint-Germain, en 2019, decidió colgar los botines. Nunca se acostumbró a la presión, a la alta demanda que exigían en diferentes momentos de su vida, y tiró todo por la borda. Sí, cuando tan solo tenía 31 años. “Gané 16 títulos y no sentí nada. Ni alegría, ni orgullo, ni alivio. Nada. No pude disfrutar ni un solo momento de mi carrera porque estaba demasiado ocupado usando una máscara: fingiendo que estaba bien, evitando cualquier cosa que pudiera desestabilizarme, mostrando que tenía todo bajo control”, exclamó.

Después de haber estado muy cerca de las puertas de la gloria, ya que fue subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010, el oriundo de Ámsterdam abandonó el fútbol cuando se encontraba en Toronto, disputando la MLS. Actualmente, se desempeña como coaching, ayuda a atletas en lo mental y publica videos motivacionales en su Instagram. Pero en su último posteo, comparó al fútbol con una cárcel.

“Usé esa máscara durante tanto tiempo que, al final, me convertí en la propia máscara. Un robot interpretando un papel, sin sentir absolutamente nada. Si te sentís así, esa máscara no te está protegiendo: te está matando. Sacátela”, comenzó. “¿Qué darías por jugar sin miedo? Por entrar a la cancha y sentirte totalmente libre. Sin ansiedad previa al partido, sin depresión después del partido. Solo vos, totalmente presente, totalmente concentrado, totalmente vos mismo”, añadió para empezar a mencionar tácitamente a la presión que se impone por este deporte.

Gregory Van Der Wiel luciendo la camiseta de Países Bajos. (Paolo Bruno/Getty Images)

Gregory Van Der Wiel luciendo la camiseta de Países Bajos. (Paolo Bruno/Getty Images)

Pero allí fue cuando ahondó en detalles de lo que sentía dentro de su cabeza y en su cuerpo: “La mayoría de los deportistas nunca va a conocer esa sensación. Se pasarán toda su carrera jugando con miedo: miedo a la reacción del entrenador, miedo al juicio de los hinchas, miedo a los titulares de la prensa, miedo a sus propios pensamientos. Y a eso lo llamarán “presión”. Dirán: “Es solo fútbol”. No lo es. Es una cárcel. Y yo viví en ella durante 15 años”, explicó.

“¿La versión de mí que podría haber sido? Todavía existe, en algún lugar. Nunca vio la luz del día”, dijo sobre todo lo que tiene para dar por fuera del deporte. Pero aún siente que los miedos y las presiones siguen a flor de piel: “Todavía me atormenta, todavía me persigue. Tenés tiempo para desarrollar la mentalidad que te va a liberar. Tenés tiempo para perfeccionar las herramientas que te van a volver invencible en cada partido“.

El posteo lo cerró con una frase en la que dejó en claro que poder salir adelante es muy difícil, pero que no es imposible. “Este trabajo interior es exigente. Es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Y es, de verdad, lo único que cambia todo”, reveló.

DATOS CLAVES

  • Gregory van der Wiel anunció su retiro del fútbol profesional en 2019 a los 31 años.
  • El lateral neerlandés conquistó 16 títulos durante su trayectoria en clubes como Ajax y PSG.
  • Van der Wiel fue subcampeón del Mundial Sudáfrica 2010 y actualmente se desempeña como coach mental.
