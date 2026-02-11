Lionel Messi encendió las alarmas: anunció una lesión y la postergación del amistoso de Inter Miami

Este viernes 13 de febrero, en Puerto Rico, Inter Miami iba a disputar un amistoso de pretemporada frente a Independiente del Valle. Pero todo quedó en jaque después de que Lionel Messi se entrenara de manera diferenciada. Posteriormente, se comunicó la postergación del juego.

A través de un video que publicó en sus stories de Instagram, la Pulga reveló todo lo que ocurrió, y le pidió disculpas a los aficionados de Puerto Rico, ya que el juego contra el equipo ecuatoriano se iba a disputar en la isla caribeña.

“Hola a todos, quiero enviar un saludo a la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a asistir al entrenamiento como al partido. La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar, que podamos vernos y que podamos visitarlos pronto”, enfatizó el 10.

Tras comunicar la dolorosa noticia, siguió hablándoles a todos los fanáticos: “Les envío un enorme agradecimiento por su apoyo y cariño. Sé que las entradas ya se habían vendido y que todo estaba en marcha, así que ojalá podamos hacerlo realidad más adelante. Un fuerte abrazo a todos y les deseo lo mejor”, indicó.

Se reprogramó el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle.

Por medio de un comunicado oficial en la web de las Garzas, los directivos destacaron que “en colaboración con el promotor del evento y el gobierno de Puerto Rico, considera que cambiar el horario del partido permitirá una mejor experiencia para los aficionados puertorriqueños”. De esta manera, el partido se jugará a las 7 p.m. ET (8 p.m. hora local) del jueves 26 de febrero, en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, y el rival será Independiente del Valle.

Cabe destacar que “la Clínica Juvenil Internacional de la Fundación Inter Miami CF de mañana se llevará a cabo según lo programado y los entrenadores de la Academia Inter Miami CF ya llegaron a Puerto Rico para esta ocasión trascendental y están emocionados de brindarles a 40 niños desfavorecidos una experiencia única”, resaltaron respecto a parte de las actividades que llevarán a cabo en la isla caribeña. Y también brindaron información respecto al entrenamiento del plantel dirigido por Javier Mascherano.

En relación al entrenamiento a puertas abiertas, que estaba pautado para el jueves 12 de febrero, también se reprogramó y ahora tendrá lugar el miércoles 25 del mismo mes. Eso sí, las entradas para este evento seguirán siendo válidas.

