A 3 días del comienzo de la Copa del Mundo 2026, la noticia que sacudió al ambiente fue que Juventus quiere romper el mercado con la contratación de Emiliano Martínez. En ese sentido, mientras acelera su recuperación para poder estar en el debut de la Selección Argentina, se encuentra en conversaciones para cambiar de destino en esta ventana de transferencias venidera.

Cabe recordar que a mediados de 2025, el Dibu estuvo muy cerca de jugar en Manchester United pero finalmente no llegaron a un acuerdo porque Aston Villa no cedió en las pretensiones económicas. Sin embargo, el arquero se quedó en Birmingham durante toda la temporada, aunque en este mercado de pases podría cambiar de ubicación, siempre dentro de la elite europea.

Emiliano Martínez, arquero argentino de Aston Villa. (Getty Images)

Lo cierto es que, según informó Fabrizio Romano, Juventus está en plenas negociaciones con Martínez. En las conversaciones constantes están tratando el precio y los detalles del contrato, que son los dos ítems más importantes para sacarlo de Inglaterra. Así las cosas, se reveló que es el máximo objetivo del conjunto italiano para incorporarlo en este periodo de fichajes.

Un dato fundamental a tener en cuenta es que su elevado salario es un factor clave en la operación, pero no sería un impedimento ya que La Vecchia Signora está seriamente interesado en el Dibu, luego de que se haya caído la opción de Alisson Becker. Por otro lado, en caso de que no puedan avanzar por el argentino, irían por Guglielmo Vicario, actualmente en Tottenham Spurs.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Vale destacar que, más allá de que todavía no hubo una oferta por parte de Juventus, los directivos de Aston Villa han solicitado, en más de una ocasión, un total de 40 millones de libras esterlinas para desprenderse de Martínez. Todo dependerá de cómo se muevan los miembros de la familia Agnelli, que son los propietarios del club situado en la región piamontés.

El oriundo de Mar del Plata de 33 años es visto como el candidato ideal para los directivos del elenco italiano, que piensan en un proyecto para que el club de Turín recupere las primeras planas y vuelva a cosechar títulos. Si bien el equipo campeón de la UEFA Champions League en las ediciones de 1985 y 1996 necesita jerarquizar todas las líneas, empezaría por el arco.

Emiliano Martínez, arquero argentino de Aston Villa. (Getty Images)

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El surgido de las divisiones inferiores de Independiente pero que emigró prematuramente a Arsenal, tuvo múltiples pasos por el ascenso británico y otros equipos de Europa. Allí, vistió las camisetas de Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Getafe y Reading, hasta que se consolidó y alcanzó la gloria con Aston Villa, al menos hasta ahora…