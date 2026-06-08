Ya presentó a Nicolás Otamendi y concretó la llegada de Mauro Arambarri, pero es solo el principio del ‘mercado de pases agresivo’ que prometió Stéfano Di Carlo. En ese sentido, River presentó una oferta formal para comprar a Ángel Correa y dar un verdadero salto de calidad en el plantel profesional, de cara al comienzo del segundo semestre de la temporada 2026.

Cabe recordar que el Millonario tiene un acuerdo verbal con el delantero, en el que le igualará el salario que percibe en México actualmente, lo que significa una gran inversión financiera. Por otro lado, le ofreció un contrato a largo plazo para asegurárselo por varios años, aunque aún no se definió la duración. Además, Tigres pretende recibir 14 millones de dólares para venderlo.

Ángel Correa en Tigres UANL. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Tigres rechazó la oferta de River. Aunque en principio se desconoce el monto de la propuesta enviada en las últimas horas, la realidad marca que están muy lejos en el dinero. Mientras que desde México buscan embolsar una fuerte suma, en Núñez comenzaron con un monto claramente menor, pero esto es el principio de la negociación.

Un dato importante a tener en cuenta es que no significa que no se hará el traspaso, sino que solamente todavía no acordaron el precio final de la operación. De hecho, en los próximos días el Millonario hará otro ofrecimiento para repatriar al fútbol argentino al atacante, debido a que Correa es una prioridad para Eduardo Coudet de cara al próximo semestre.

Ángel Correa en Tigres UANL. (Getty Images)

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El nacido en Rosario el 9 de marzo de 1995, debutó profesionalmente con la camiseta de San Lorenzo, donde conquistó la histórica Copa Libertadores 2014. Luego, emigró para jugar en Atlético de Madrid y estuvo 11 temporadas consecutivas en España. En 2025, arribó a Tigres por 8 millones de euros y su estadía en Norteamérica podría estar llegando a su final…

Desde su llegada al club con sede en San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey, el campeón del mundo en 2022 disputó un total de 54 partidos oficiales con la camiseta de Tigres UANL. En este lapso de tiempo, Correa convirtió 23 goles y también repartió 13 asistencias. Sin embargo, cabe aclarar que no conquistó ningún título, ya sea local o internacional.

Ángel Correa en Tigres UANL. (Getty Images)

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River concretó la llegada de Mauro Arambarri

Según pudo saber BOLAVIP, Mauro Arambarri será nuevo refuerzo de River. Para continuar con la renovación del plantel, hay acuerdo verbal para que su llegada al conjunto de Núñez se concrete de forma inmediata. En ese sentido, se espera que se haga oficial en las próximas 48 horas, es decir antes del miércoles, tal como es la planificación que piensan desde ambas partes.

Un dato importante a tener en cuenta es que firmará contrato hasta diciembre de 2029, o sea que tendrá vigencia por tres años y medio. Sin embargo, hay que aclarar que el monto total es de 6 millones de dólares ya que finalmente el Millonario compra el 100% del pase y no el 50% como se suponía. Así las cosas, solamente restan detalles burocráticos para su arribo al club.

Mauro Arambarri, durante su estadía en Getafe. (Getty Images)