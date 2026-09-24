El mediocampista de Chelsea y la Selección de Inglaterra contó su experiencia enfrentando a Lionel en las semifinales.

Lionel Messi ganó un aliado en el debate sobre quién es el mejor jugador del mundo entre él y Cristiano Ronaldo. Si bien esta discusión parecía haber terminado cuando el capitán de la Selección Argentina obtuvo el Mundial de Qatar 2022, lo cierto es que la disputa todavía sigue en el aire y uno de los que sentó postura fue Morgan Rogers.

El mediocampista de Chelsea fue consultado al respecto y sorprendió con su respuesta, ya que confesó haber cambiado de opinión luego de la reciente Copa del Mundo. Morgan no solo fue parte de la lista de Inglaterra, sino que incluso fue titular en la histórica semifinal que tuvo lugar en Atlanta.

“Ronaldo era mi favorito, pero jugué contra Messi en esa semifinal del Mundial. Tiene 39 años, no podía creerlo, no puedo imaginar cómo era en su mejor momento”, se sinceró Rogers en una reciente entrevista.

😮‍💨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷 Atención a esto que cuenta Morgan Rogers, sobre el debate entre Messi y Ronaldo:



“RONALDO ERA MI FAVORITO, PERO JUGUÉ CONTRA MESSI en esa semifinal del Mundial, tiene 39 años, NO PODÍA CREERLO, no puedo imaginar cómo era en su mejor momento.



Puedo imaginarlo en su… — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 24, 2026

Más adelante, añadió: “Lo imagino siendo absolutamente imposible hacer algo (para detenerlo). Literalmente no puedes hacer nada, es imposible. Fue casi así en ese partido contra Argentina también, no había nada que pudieras hacer”.

Por último, el nuevo fichaje de Chelsea finalizó: “Ahora tiene 39 y acaba de retirarse del fútbol internacional. Ese fue su penúltimo partido, así que imagina lo que hacía en su mejor momento”.

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¿Cuándo se retira Lionel Messi de la Selección Argentina?

Si bien inicialmente Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste a través de una carta en redes sociales, finalmente jugará un partido de despedida el próximo martes 6 de octubre de 2026 en el Estadio Mâs Monumental frente a Benín.

En síntesis