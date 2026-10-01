El ‘Caso Negreira’ entró en un nuevo capítulo. Este jueves la UEFA confirmó este jueves la recepción de “una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona” por parte de Real Madrid y el equipo blanco se pronunció con un comunicado oficial pidiendo que se acelere la investigación para que haya una resolución lo antes posible.

“La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad“, comunicó Real Madrid. Asimismo, el club presidido por Florentino Pérez solicitó que “la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados”.

Aleksander Ceferin y Florentino Perez (Getty Images)

Cabe recordar que este caso ya prescribió en España y el Barça no tendrá consecuencias deportivas allí, pero Aleksander Ceferin -presidente de la UEFA- dejó en claro en 2023: “En lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito”.

La respuesta del FC Barcelona

Luego de los comunicados de la UEFA y Real Madrid, el FC Barcelona también se pronunció. “A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el FC Barcelona ni han dado traslado al Club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el Club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora”, manifestó el club catalán.

En la misma línea, añadió: “Este expediente está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará estando en él. Desde el inicio de la investigación, el FC Barcelona ha continuado obteniendo la licencia UEFA, sin reparos y participando en sus competiciones“.

Publicidad

¿Qué es el ‘Caso Negreira’?

El ‘Caso Negreira‘ es un escándalo judicial y deportivo en el que se investiga al FC Barcelona por haber pagado más de 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 a empresas pertenecientes a José María Enríquez Negreira, quien durante ese período era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en España.

Aunque el club argumenta que los pagos correspondían a la contratación de informes técnicos y asesoría arbitral, Real Madrid denuncia que existió un delito de corrupción en los negocios, administración desleal y falsedad documental,bajo la sospecha de que el dinero buscaba influir en las decisiones arbitrales para favorecer al Barcelona en el terreno de juego.