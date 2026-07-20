Este domingo 19 de julio la Selección Argentina culminó su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue con la Final que perdió ante su similar de España por 1 a 0 (gol de Ferran Torres en el segundo tiempo del alargue) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De esa manera se adjudicó el segundo puesto.

Tras el encuentro, los diferentes clubes y entidades relacionadas a los jugadores realizaon sus reconocimientos para ellos, principalmente, mediante las redes sociales. Tal fue el caso de Boca Juniors, que en su cuenta verificada de Twitter resaltó el papel que desenvolvió su mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

”Gracias por representar al país con huevo y corazón. ¡Aguante Argentina!”, es el enunciado de la publicación que contiene dos imágenes. En una se lo puede observar a Leandro Paredes totalmente angustiado por el resultado de la final de frente a los hinchas argentinos, y en la otra están Lionel Messi y Lionel Scaloni, también conteniendo las lágrimas por el desenlace con España.

Gracias por representar al país con huevo y corazón.

¡Aguante Argentina! 🇦🇷💙💛💙 pic.twitter.com/WX6Im29RIZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 19, 2026

Leandro Paredes fue expulsado tras la Final del Mundial 2026

Una vez terminado el partido de la final del Mundial 2026, algunos jugadores españoles provocaron a sus pares de Argentina. Según lo que se ve en las imágenes que circulan en redes sociales, Rodri, Eric García y Gavi, fueron los que lanzaron cargadas al aire a los futbolistas argentinos. Frente a esta actitud, si bien no pasó a mayores, Leandro Paredes reaccionó y recibió la expulsión por parte del árbitro esloveno Slavko Vincic.

¿Cuándo jugará Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026?

Ya este jueves 23 de julio, a tan solo 4 días de la Final de la Copa del Mundo 2026, Boca retoma el roce internacional. Luego de lo que fue la decepción en la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá, en cierto punto, su revancha en los playoff de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá a O’Higgins de Chile. Primero se medirán en la Bombonea y luego el desquite el jueves 30 de este mismo mes en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

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Por otro lado, vale mencionar que el conjunto que ahora comanda Rodolfo Arruabarrena ya inició el segundo semestre del 2026. Porque además del amistoso que le ganó a Athletico Paranaense, el pasado jueves 16 de julio, con tantos de Alan Velasco y Leonel Flores, derrotó 2 a 0 a Sarmiento en los 16vos de final de la Copa Argentina.

En síntesis