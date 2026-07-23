Luis de la Fuente: ”Con Argentina vimos que el partido estaba totalmente controlado”

El entrenador de la Selección de España dijo que fueron "muy superiores", pero que sabían que Argentina tendría sus posibilidades.

Luis de la Fuente volvió a España luego de lo que fue la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, como no podía ser de otra manera, fue recibido con honores. Fue ovacionado al mostrar el trofeo en la Plaza Cibeles el lunes y este jueves visitó las instalaciones de Marca, el diario deportivo con mayor alcance en el país, para hablar de todo lo acontecido con mayor tranquilidad.

Fue ahí cuando se refirió nuevamente a lo que fue el duelo con la Selección Argentina el pasado domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. ”Fue la madre de todos los partidos”, comentó el estratega de la Roja, al repasar los otros duelos con seleccionados como el portugués, el belga o incluso el francés.

Y sobre la Albiceleste, Luis de la Fuente agregó: ”Argentina era la vigente campeona, una selección de tres estrellas, la retirada de Messi… El encuentro soñado. El triunfo fue cerrar el círculo de todo lo que habíamos estado proponiendo todo durante toda la competición. Y el análisis final fue que en líneas globales todo el Mundial transcurrió según planeado y visualizado previamente”.

En ese mismo sentido, reconoció cuál era su análisis durante el partido: ”Vimos que el partido estaba totalmente controlado. Éramos muy superiores, pero nos faltaba que alguno de los goles que se anularon, y se anuló injustamente uno de ellos a Nico Williams, hubiera subido al marcador para tener una diferencia más amplia. Fue con el pitido final, porque ellos iban a tener sus opciones. Lo sabíamos. Esto es el fútbol. Hasta el final se mantiene la tensión. Pero aquí está la copa ya con nosotros”.

Luis de la Fuente en la celebración en Cibeles. Getty Images.

Luis de la Fuente destacó la actitud de Lionel Scaloni y la relación que los une

Como ya es sabido, a Luis de la Fuente y a Lionel Scaloni los une una amistad de varios años. El español fue el profesor del argentino en la academia de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol y el destino quiso que poco tiempo después se enfrentaran en una Final de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

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”Somos muy buenos amigos, tenemos una gran relación y es un caballero”, resaltó De la Fuente respecto a Scaloni. Y añadió: ”Y sé que al final de los partidos estás muy revolucionado. Se vieron unas escenas desagradables y seguro que a él tampoco le gustaron. Creo que eso es la grandeza en el deporte que busca, es el enfrentamiento en el partido. En el fragor de la batalla no hay amigos, pero luego, tranquilamente, cuando termina ya la competición, pues vuelves a la normalidad y te das cuenta que que no hay nada más importante que una buena amistad”.

En síntesis