Se independizaron hace 50 años, Davids, Seedorf y Van Dijk rechazaron a la selección y ahora están a seis partidos del Mundial 2026

Que la FIFA haya decidido aumentar la cantidad de cupos para el Mundial 2026 ha generado que múltiples selecciones que en otro momento veían utópico clasificar, ahora tengan una nueva esperanza. Uzbekistán y Jordania ya hicieron historia, y un particular país, hogar de grandes leyendas, podría seguirlos.

Se trata de Surinam, un país ubicado bien al norte de América del Sur, tanto que desde su independización de los Países Bajos en 1975, su seleccionado de fútbol juega las Eliminatorias y torneos de CONCACAF. Y ahora está a seis partidos de entrar al Mundial 2026, y con serias chances de conseguirlo.

Surinam dominó su grupo en la Fase 2 y está a seis partidos del Mundial 2026.

Surinam clasificó a la Tercera Fase de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026, tras ganar su grupo en la fase previa; superando seleccionados como los de Anguila, San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico y El Salvador. Su rendimiento sorprendió, y acumuló 10 puntos en 4 partidos para avanzar como líder.

Ahora deberá enfrentar nuevamente a El Salvador, junto con Panamá y Guatemala por un lugar en el Mundial. El ganador del grupo que disputan esos cuatro seleccionados en partidos de ida y vuelta clasificará directamente, mientras que el segundo irá a un repechaje y tendrá una chance más. Tercero y cuarto se quedarán sin chances.

Surinam, hogar de grandes leyendas del fútbol mundial

El vínculo de Surinam con el fútbol es mucho más profundo de lo que parece a simple vista, y su historia podría ser muy diferente a la que es si algunas de las grandes figuras que tienen vínculos con su territorio, hubieran optado por representar al seleccionado.

Edgar Davids y Clarence Seedorf, leyendas neerlandesas, nacieron en Surinam.

Clarence Seedorf, Edgar Davids y Jimmy Floyd Hasselbaink son tres grandes jugadores nacidos en Surinam, pero los tres terminaron emigrando a los Países Bajos y representando a dicho seleccionado en sus respectivas carreras profesionales. Los tres fueron contemporáneos, por lo que Surinam pudo haber contado con estos grandes futbolistas en sus filas un par de década atrás.

Ni hablar si sumamos a jugadores que son hijos de padres nacidos en Surinam. En esta categoría aparecen nombres aún más extraordinarios como los de Frank Rijkaard, Ruud Gullit y Patrick Kluivert, quienes también compartieron selección con los tres antes mencionados.

Virgil van Dijk tiene ascendencia de Surinam, pero rechazó la posibilidad.

En la actualidad, Surinam podría contar con Virgil van Dijk y Georgino Wijnaldum, dos jugadores cuyos padres nacieron en la ex colonia neerlandesa, pero que optaron por representar a los Países Bajos durante toda su carrera deportiva.