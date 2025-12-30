Es tendencia:
Cristiano Ronaldo aseguró que no se retirará hasta llegar a los 1.000 goles: “Saben cuales son mis objetivos”

Tras ser elegido el mejor futbolista del año en Medio Oriente, el astro portugués aseguró que seguirá jugando y tiene dos grandes objetivos por cumplir en su carrera.

Por Germán Celsan

Cristiano Ronaldo seguirá hasta alcanzar los 1.000 goles
Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor futbolista de Medio Oriente en la gala de los Globe Soccer Awards, celebrada en Dubai el pasado domingo. El luso cerró el año con 40 goles y 4 asistencias entre Al Nassr y la Selección de Portugal, a la vez que se consagró en la Nations League con el combinado nacional.

A sus 40 años, Cristiano demostró una vez más su gran vigencia, recibió el premio y aprovechó para destacar que todavía hay dos grandes objetivos en su carrera, los cuales lo mantienen motivado para seguir jugando al fútbol y uno de ellos es llegar a completar el hito de alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional.

“Es difícil continuar jugando, pero la pasión que tengo sigue siendo muy alta, sigo estando muy motivado para continuar y no importa si juego en Medio Oriente o en Europa”, destacó Cristiano al subirse al estrado para recibir el premio. “Siempre quiero jugar, quiero ganar trofeos y quiero convertir goles.”

Cristiano aseguró que seguirá jugando hasta llegar a los 1.000 goles.

Y allí están sus grandes objetivos en el fútbol: “Quiero seguir, saben cuáles son mis objetivos: quiero ganar trofeos y llegar al número que todos saben [los 1.000 goles]; el cual, de no haber lesiones, seguramente alcanzaré“, completó.

Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para alcanzar los 1.000 goles como profesional

Cristiano Ronaldo convirtió un doblete el pasado sábado en la victoria del Al Nassr por 3-0 sobre Al-Okhdood Club y consiguió alcanzar los 40 goles en el 2025 y los 956 goles en toda su carrera como futbolista profesional, marca con la cual cerrará el año y abrirá el 2026.

Con ello, a Cristiano Ronaldo apenas le faltan 44 goles para alcanzar los 1.000 goles como profesional, por lo que la podría llegar a cumplir en 2026, si tiene un año apenas mejor que lo que fue su 2025. O bien, para comienzos de un eventual 2027.

Cristiano Ronaldo está a 44 goles de conseguir la histórica marca de los 1.000 goles como profesional.

Con la Copa del Mundo por delante en 2026 y con un Al Nassr que es líder absoluto con 10 victorias en 10 partidos en Arabia Saudita, el futuro luce prometedor para Cristiano Ronaldo en pos de su gran objetivo por cumplir en el fútbol.

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo afirmó que su motivación y pasión siguen siendo altas para continuar jugando.
  • El futbolista prioriza ganar trofeos y alcanzar el hito de los 1.000 goles profesionales.
  • Cristiano aseguró que, sin lesiones, cumplirá su objetivo de llegar a los 1.000 tantos.
germán celsan
Germán Celsan

