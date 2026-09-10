La leyenda del fútbol que ve a Lionel Messi ganando su noveno Balón de Oro: “Tiene buenas posibilidades”

Con 39 años, Lionel Messi vuelve a estar entre los nominados para el Balón de Oro y hay expectativa por la posición que pueda ocupar luego de la posición final. Para muchos, el mejor de la historia puede volver a quedarse con el premio; mientras que para otros hay futbolistas que lo merecen más. Petr Cech dio su punto de vista.
El legendario arquero -profundamente identificado con Chelsea, más allá de sus pasos por Sparta Praga, Stade Rennais y Arsenal-, fue consultado sobre quién ganará el galardón en octubre y no tuvo dudas en posicionar al rosarino en lo más alto de sus candidatos.
“¿Quién va a ganarlo? Creo que Messi tiene buenas posibilidades“, declaró el checo de 44 años, que enfrentó a Messi en siete oportunidades a lo largo de su carrera profesional. A pesar de que muchos ponen fichas en jugadores como Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia, el ex golero se inclina por el ocho veces ganador del Balón de Oro.
Cech tuvo varios enfrentamientos con Leo y es uno de los pocos arqueros con buenos antecedentes ante él. En siete duelos directos, solo perdió dos y solo consiguió marcarle en el último, cuando defendía el arco de los Gunners, donde le anotó por duplicado.
Los 30 nominados al Balón de Oro
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
- William Pacho (Ecuador/PSG)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026
Esta edición de la entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad será en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del galardón.