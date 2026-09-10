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Balón de Oro

La leyenda del fútbol que ve a Lionel Messi ganando su noveno Balón de Oro: “Tiene buenas posibilidades”

El ex futbolista aseguró que el argentino tiene serias chances de volver a quedarse con el premio.

La leyenda del fútbol que ve a Lionel Messi ganando su noveno Balón de Oro: “Tiene buenas posibilidades”
© Getty ImagesLa leyenda del fútbol que ve a Lionel Messi ganando su noveno Balón de Oro: “Tiene buenas posibilidades”

Con 39 años, Lionel Messi vuelve a estar entre los nominados para el Balón de Oro y hay expectativa por la posición que pueda ocupar luego de la posición final. Para muchos, el mejor de la historia puede volver a quedarse con el premio; mientras que para otros hay futbolistas que lo merecen más. Petr Cech dio su punto de vista.

El legendario arquero -profundamente identificado con Chelsea, más allá de sus pasos por Sparta Praga, Stade Rennais y Arsenal-, fue consultado sobre quién ganará el galardón en octubre y no tuvo dudas en posicionar al rosarino en lo más alto de sus candidatos.

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“¿Quién va a ganarlo? Creo que Messi tiene buenas posibilidades“, declaró el checo de 44 años, que enfrentó a Messi en siete oportunidades a lo largo de su carrera profesional. A pesar de que muchos ponen fichas en jugadores como Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia, el ex golero se inclina por el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Cech tuvo varios enfrentamientos con Leo y es uno de los pocos arqueros con buenos antecedentes ante él. En siete duelos directos, solo perdió dos y solo consiguió marcarle en el último, cuando defendía el arco de los Gunners, donde le anotó por duplicado.

Los 30 nominados al Balón de Oro

  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (España/Barcelona)
  • Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
  • Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
  • Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
  • Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
  • Marquinhos (Brasil/PSG)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
  • William Pacho (Ecuador/PSG)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
  • Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
  • Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • William Saliba (Francia/Arsenal)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

Esta edición de la entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad será en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del galardón.

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