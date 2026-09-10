La leyenda del fútbol que ve a Lionel Messi ganando su noveno Balón de Oro: “Tiene buenas posibilidades”

El ex futbolista aseguró que el argentino tiene serias chances de volver a quedarse con el premio.

Con 39 años, Lionel Messi vuelve a estar entre los nominados para el Balón de Oro y hay expectativa por la posición que pueda ocupar luego de la posición final. Para muchos, el mejor de la historia puede volver a quedarse con el premio; mientras que para otros hay futbolistas que lo merecen más. Petr Cech dio su punto de vista.

El legendario arquero -profundamente identificado con Chelsea, más allá de sus pasos por Sparta Praga, Stade Rennais y Arsenal-, fue consultado sobre quién ganará el galardón en octubre y no tuvo dudas en posicionar al rosarino en lo más alto de sus candidatos.

“¿Quién va a ganarlo? Creo que Messi tiene buenas posibilidades“, declaró el checo de 44 años, que enfrentó a Messi en siete oportunidades a lo largo de su carrera profesional. A pesar de que muchos ponen fichas en jugadores como Rodri, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Khvicha Kvaratskhelia, el ex golero se inclina por el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Cech tuvo varios enfrentamientos con Leo y es uno de los pocos arqueros con buenos antecedentes ante él. En siete duelos directos, solo perdió dos y solo consiguió marcarle en el último, cuando defendía el arco de los Gunners, donde le anotó por duplicado.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Pau Cubarsí (España/Barcelona)

Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)

Ousmane Dembelé (Francia/PSG)

Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Hakimi (Marruecos/PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil/PSG)

Lautaro Martínez (Argentina/Racing)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)

William Pacho (Ecuador/PSG)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Rodri (España/Manchester City – Barcelona)

Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)

Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)

Fabián Ruiz (España/PSG)

William Saliba (Francia/Arsenal)

Vitinha (Portugal/PSG)

Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

Esta edición de la entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad será en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del galardón.