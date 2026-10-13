AFA emitió un comunicado por la polémica del celular en All Boys vs. Godoy Cruz

Nicolás Lamolina fue foco de críticas por su arbitraje en el empate sin goles entre All Boys y Godoy Cruz. El juez principal cobró un penal para el Tomba tras una infracción que claramente había sido afuera del área, pero luego corrigió su decisión y estalló la polémica.

En la Primera Nacional no hay VAR y precisamente por eso Lamolina quedó en el ojo de la tormenta, sobre todo porque su cambio de decisión se dio luego de que el futbolista de All Boys Iván Zafarana le mostrara la repetición en un teléfono celular.

Ante esta situación, la AFA emitió un comunicado para darle claridad a la situación. En el mismo, se descartó la posibilidad de que la corrección de Lamolina haya sido luego de observar las imágenes del celular en cuestión.

El comunicado de AFA

“Comunicado Dirección Nacional de Arbitraje Ante los hechos sucedidos que son de público conocimiento respecto al partido All Boys – Godoy Cruz, en el minuto 87, donde el árbitro principal, el Sr. Nicolás Lamolina, sanciona erróneamente un tiro penal a favor de la visita y se produjo un tumulto generalizado, dilatando la reanudación del encuentro. En ese momento se comunica con el árbitro asistente 1, el Sr. Agustín Méndez, quien correctamente le informa que, desde su inmejorable perspectiva en línea perpendicular con el área de meta, la falta existió pero la misma se produjo fuera del área penal“, comienza el escrito.

“Una vez concluido el tumulto, y bajo las directrices de trabajo en equipo, resolvió sancionar correctamente y conforme a lo sucedido, tiro libre directo fuera del área penal. Queda expresamente de manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa a la mencionada en el comunicado”, finalizado el comunicado firmado por Federico Beligoy.

Comunicado oficial de la Dirección Nacional de Arbitraje. pic.twitter.com/fPcN2d3fhA — arbitrajeAFA (@ArbitrajeAFA) October 13, 2026

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El momento de la polémica en All Boys vs. Godoy Cruz

😳🇦🇷 Nicolás Lamolina cobró un penal para Godoy Cruz cuando el jugador que recibió la falta estaba AFUERA DEL ÁREA.



De la nada aparece Iván Zafarana de All Boys CON UN CELULAR PARA MOSTRARLE AL JUEZ QUE ESTABA EQUIVOCADO.



Nunca antes visto. ‼️ pic.twitter.com/LGTqmAXDrj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

En síntesis