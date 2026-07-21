Todo está listo. Atrás quedó el Mundial 2026 y los equipos del fútbol argentino ya están preparados para afrontar el Torneo Clausura. AFA publicó este martes quiénes serán los árbitros de los 15 compromisos, el último detalle por resolverse antes de que vuelva a rodar la pelota.
El sábado, Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre River Plate y Barracas Central en el Estadio Monumental. Un día más tarde, Hernán Mastrángelo será el árbitro de la visita de Boca Juniors a Deportivo Riestra en el Bajo Flores.
Sin descanso, Leandro Paredes se sumó a los entrenamientos de Boca, mientras que Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel también están a disposición de River, con la intención de sumar minutos este mismo fin de semana luego de defender la camiseta de la Selección Argentina.
Todos los árbitros para la Fecha 1
JUEVES 23 DE JULIO
19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gerardo Lencina
19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
AFA extendió el mercado de pases: hasta cuándo pueden reforzarse los clubes del fútbol argentino
VIERNES 24 DE JULIO
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Joaquín Gil
19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Matías Ansede
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Bresba
19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gisella Bosso
21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Verlotta
21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
SÁBADO 25 DE JULIO
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nahuel Viñas
17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Mihura
19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida
21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa
DOMINGO 26 DE JULIO
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Julio Fernandez
17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanotta
19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Romero
Datos clave
- AFA designó los árbitros para los 15 partidos de la primera fecha del Clausura.
- Nazareno Arasa dirigirá el partido entre River Plate y Barracas Central el sábado 25.
- Hernán Mastrángelo arbitrará el encuentro entre Deportivo Riestra y Boca Juniors el domingo 26.