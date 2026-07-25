¿Quién es el árbitro de River vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026?

El Millonario recibe al Guapo en el Estadio Monumental por la primera jornada del certamen local, buscando recuperarse tras su temprana eliminación en la Copa Argentina. Conoce el perfil y el historial del colegiado designado para este debut.

Este sábado 25 de julio, River y Barracas Central se ven las caras en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto que dirige Eduardo Coudet buscará comenzar con el pie derecho ante su gente en el Estadio Mâs Monumental y dejar atrás el duro golpe sufrido recientemente en la Copa Argentina. Ante la magnitud de este estreno, la AFA y la organización del torneo han oficializado a las autoridades que tendrán la responsabilidad de llevar las riendas del juego.

La designación arbitral siempre es un foco de atención para los hinchas, especialmente en el inicio de una nueva campaña donde las expectativas están renovadas y el margen de error comienza de cero.

¿Quién es Nazareno Arasa, el árbitro de River vs. Barracas Central?

El encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa. De 36 años de edad, el colegiado rosarino se ha consolidado como uno de los árbitros habituales en la rotación de la Primera División del fútbol argentino, ganando experiencia tanto en el ámbito doméstico como en competencias internacionales.

Nazareno Arasa expulsa a Iván Marcone, en 2024, en Independiente – River. (Getty Images)

En cuanto a los antecedentes, Arasa ya cuenta con un historial nutrido dirigiendo al club de Núñez. En total, arbitró a River en 11 oportunidades oficiales, dejando un saldo de cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas para el Millonario. El último registro se remonta al pasado Torneo Apertura 2026, donde los de la banda roja superaron a Estudiantes de Río Cuarto. Por el lado de la visita, el historial con Arasa es mucho más acotado: apenas dirigió a Barracas Central en tres ocasiones, con una victoria, una igualdad y una caída.

¿De qué club es hincha Nazareno Arasa?

Hace algunos meses, el periodista Flavio Azzaro reveló de qué club son hinchas los árbitros del fútbol argentino. En el clamor popular, siempre está la suspicacia sobre la inclinación pasional que tienen los encargados de impartir justicia, ya que por momentos se nota muchísimo que tienden a sancionar en favor de un determinado equipo.

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Oriundo de la ciudad santafesina de Rosario, de tan solo 34 años, Arasa tiene una gran simpatía por Newell’s Old Boys, según indicó Azzaro. Más allá de que es de los árbitros más nuevos en la Primera División, ya tiene un gran recorrido.

El cuerpo arbitral completo para River vs. Barracas Central

Para este compromiso en el Monumental, Nazareno Arasa no estará solo, sino que contará con un equipo arbitral experimentado en las bandas y en la cabina tecnológica para garantizar el correcto desarrollo de las acciones.

Las autoridades designadas por la Liga Profesional son las siguientes:

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariana De Almeida